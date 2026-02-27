Sanremo 2026, Tommaso Paradiso e gli Stadio su RTL 102.5 raccontano la cover

È il giorno dei duetti e delle cover al Festival di Sanremo. In città l’aria vibra di musica e aspettative, con le strade che si fanno sempre più gremite di fan a caccia di un selfie, di un autografo, di un incontro fugace con il proprio beniamino.

E mentre il palco del Teatro Ariston si prepara ad accogliere le esibizioni più sorprendenti, sul nostro Radio Truck continuano a salire a bordo tutti e 30 i Big in gara, insieme agli artisti che questa sera li accompagneranno.

Poco fa sono passati a trovarci Tommaso Paradiso e gli Stadio, che questa sera al Festival di Sanremo renderanno omaggio a Lucio Dalla interpretando “L’ultima luna”.

"TOMMASO PARADISO È L'ANELLO DI CONGIUNZIONE TRA LA SCUOLA ROMANA E QUELLA BOLOGNESE"

«Ci siamo incontrati e ci siamo detti: perché no? Ci sembrava giusto tornare a Sanremo a dieci anni esatti dalla nostra unica vittoria, con una canzone così bella di Dalla. È anche un modo per ricordare il nostro batterista Giovanni Pezzoli, che non c’è più», hanno raccontato gli Stadio. Paradiso ha parlato di un “privilegio unico”: «Sono cresciuto ascoltando le loro canzoni». La band ha poi sottolineato il peso emotivo della serata: «Quando sei in gara senti la responsabilità, ma qui è doppia. E nonostante siano passati tanti anni, questo brano sembra scritto ieri». Parole di stima reciproca, con gli Stadio che vedono in Paradiso «l’anello di congiunzione tra la scuola bolognese e quella romana, con uno stile che si interseca perfettamente con il nostro», mentre lui scherza: «Praticamente sono toscano». Un rapporto nato all’Arena di Verona, dove – confessa Paradiso – «mi sono inginocchiato davanti agli Stadio». E sul significato del brano, la band conclude: «La luna che cantiamo stasera è la luna di domani, che speriamo possa essere migliore di quella di oggi».





TOMMASO PARADISO, IN GARA CON "I ROMANTICI"

“I romantici” è il titolo della canzone che Tommaso Paradiso porta in gara Sanremo 2026. Si tratta di una ballad contemporanea che dedica a sua figlia. C'è tutta la passione, ma anche la voglia di stupire chi ascolta. Per Tommaso Paradiso, romano doc, il Festival di Sanremo arriva nel momento d'oro in una carriera piena di successi. «“I romantici” sono quelli che si fermano a guardare il cielo, i treni passare, che si fanno rapire dai pensieri, amano e riflettono, e anche nei momenti di buio sanno che troveranno la luce», racconta a Tv Sorrisi e canzoni. E nella canzone c'è spazio per Roma, il teatro dei sentimenti per tutti.



