Sarkozy in carcere, entra a La Santè sulle note della Marsigliese. L'ex presidente francese deve scontare 5 anni

Sarkozy in carcere, entra a La Santè sulle note della Marsigliese. L'ex presidente francese deve scontare 5 anni

Sarkozy in carcere, entra a La Santè sulle note della Marsigliese. L'ex presidente francese deve scontare 5 anni Photo Credit: ANSA

Valentina Iannicelli

21 ottobre 2025, ore 12:00

Una folla di supporters sotto casa e davanti al carcere parigino, dove oggi l'ex presidente inizia la sua detenzione. E' stato condannato in primo grado a 5 anni di prigione per fondi illeciti ricevuti dalla Libia. Mano nella mano con Bruni sotto la loro abitazione

È entrato in automobile nel carcere de La Santé, a Parigi, passando tra una folla di sostenitori e amici, che intonano la Marsigliese, l’ex presidente della repubblica francese Nicola Sarkozy.

MANO NELLA MANO CON LA MOGLIE

Condannato a una pena di 5 anni per associazione a delinquere nel processo sui finanziamenti libici durante la vittoriosa campagna elettorale del 2007, il presidente emerito è uscito da suo appartamento questa mattina mano nella mano con la moglie Carla Bruni. Ha percorso un breve tratto di strada piedi aprendosi il cammino tra una folla di oltre un centinaio di persone che lo attendevano per incoraggiarlo, stringergli la mano e abbracciarlo. Sono i francesi che hanno aderito all’appello del figlio, Luis, che ha dato appuntamento “a tutti coloro che desiderano mostrare fedeltà" all’ex leader. "Questa mattina non mettono in carcere un ex presidente della Repubblica, ma un innocente" ha detto Sarkozy. Nello stesso messaggio, promette di continuare a "denunciare questo scandalo giudiziario, questo calvario che subisco da oltre 10 anni". "Stamattina - aggiunge - provo un dolore profondo per la Francia, umiliata dall'espressione di una vendetta che ha portato l'odio ad un livello senza precedenti. Non ho dubbi, la verità trionferà. Ma il prezzo da pagare sarà stato enorme” ha concluso l'ex inquilino dell'Eliseo.

IL REGIME DI ISOLAMENTO

I legali di Sarkozy, che hanno definito il giorno dell’incarcerazione un momento funesto per la Francia, hanno già presentato richiesta di rimessa in libertà. “Non ci sono rischi di ripetere i fatti, né di distruzione delle prove, dal momento che non ce ne sono, né di pressione sui testimoni" hanno detto gli avvocati. Sarkozy, che ha detto di aver portato con sè in prigione i due volumi de "Il Conte di Montecristo" e la biografia di Gesù di Jean-Christian Petitfils, vivrà questo periodo di carcere "in un regime conforme a quello dell'isolamento". La sua cella sarà di circa 9 metri quadrati, avrà diritto a un'ora di passeggiata quotidiana ma in tempi diversi dagli altri detenuti. Come altre personalità molto mediatiche, infatti, Sarkozy - per motivi di sicurezza - non trascorrerà l'ora d'aria con gli altri. Avrà diritto ad una radio e avrà tutto "per scrivere", ha detto l'avvocato: "Vuole scrivere - ha spiegato - descrivere la sua esperienza, l'ingiustizia di cui è vittima. Questa detenzione rafforza la sua rabbia, vuole dimostrare la sua innocenza". L'avvocato ha spiegato che il regime di isolamento è stato disposto in relazione alle "minacce alla sua integrità fisica" che avrebbe ricevuto. "Non posso dire di essere completamente sereno - ha aggiunto - ma ho fiducia nell'amministrazione penitenziaria". 



Argomenti

detenzione
ex presidente francese
francia
sarkozy

Gli ultimi articoli di Valentina Iannicelli

Mostra tutti
  • Vance in Israele per i colloqui con Netanyahu. I dettagli dell'accordo di pace tutti da discutere

    Vance in Israele per i colloqui con Netanyahu. I dettagli dell'accordo di pace tutti da discutere

  • Gaza, la tregua appesa a un filo. Diverse decine i palestinesi uccisi, secondo Hamas

    Gaza, la tregua appesa a un filo. Diverse decine i palestinesi uccisi, secondo Hamas

  • Svolta sul caso della morte del fondatore del marchio spagnolo Mango. Sospettato di omicidio il figlio dell'imprenditore

    Svolta sul caso della morte del fondatore del marchio spagnolo Mango. Sospettato di omicidio il figlio dell'imprenditore

  • La tregua a Gaza tiene, ma continua ad essere in bilico. Nei mercati riappaiono frutta e verdura

    La tregua a Gaza tiene, ma continua ad essere in bilico. Nei mercati riappaiono frutta e verdura

  • Avviata istruttoria su Philip Morris Italia. L'Antitrust indaga per pratica commerciale scorretta

    Avviata istruttoria su Philip Morris Italia. L'Antitrust indaga per pratica commerciale scorretta

  • Ostaggi israeliani rilasciati da Hamas. Sono gli ultimi 20 ancora in vita

    Ostaggi israeliani rilasciati da Hamas. Sono gli ultimi 20 ancora in vita

  • Israele ritira le truppe dalla Striscia dopo la ratifica dell'accordo. Meloni alla cerimonia ufficiale della firma

    Israele ritira le truppe dalla Striscia dopo la ratifica dell'accordo. Meloni alla cerimonia ufficiale della firma

  • Accordo raggiunto tra Israele e Hamas. La firma nelle prossime ore. La festa in tutte le piazze

    Accordo raggiunto tra Israele e Hamas. La firma nelle prossime ore. La festa in tutte le piazze

  • Stop all'associazione di termini come "veggie burger" e "salsiccie

    Stop all'associazione di termini come "veggie burger" e "salsicce di Tofu". Il Parlamento Ue approva l'emendamento

  • Nuova Flotilla bloccata da Israele a 120 miglia da Gaza. 'Un rapimento' secondo gli attivisti. Blocco navale legale secondo Tel Aviv

    Nuova Flotilla bloccata da Israele a 120 miglia da Gaza. 'Un rapimento' secondo gli attivisti. Blocco navale legale secondo Tel Aviv

Trump minaccia: “Dazi del 100% per i film girati fuori dagli USA”

Trump minaccia: “Dazi del 100% per i film girati fuori dagli USA”

Nel mirino anche Gavin Newsom, il governatore democratico della California, da tempo considerato uno dei possibili successori alla guida del partito

Piano per Gaza, il pressing di Trump su Netanyahu, oggi l’incontro tra i due leader

Piano per Gaza, il pressing di Trump su Netanyahu, oggi l’incontro tra i due leader

Il premier israeliano è diviso tra il piano USA e la linea dura dei suoi alleati, intanto a Gaza si continua a combattere

Pioggia di droni e missili sull’Ucraina, a Leopoli sfiorato dalle bombe un convoglio umanitario con attivisti italiani

Pioggia di droni e missili sull’Ucraina, a Leopoli sfiorato dalle bombe un convoglio umanitario con attivisti italiani

I nostri connazionali sono in territorio polacco e stanno bene, ha assicurato il ministro degli Esteri Tajani