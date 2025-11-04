Satira, addio al maestro Giorgio Forattini, ha castigato 50 anni di Italia. E fatto arrabbiare molti politici

Satira, addio al maestro Giorgio Forattini, ha castigato 50 anni di Italia. E fatto arrabbiare molti politici

Satira, addio al maestro Giorgio Forattini, ha castigato 50 anni di Italia. E fatto arrabbiare molti politici Photo Credit: AnsaFoto.it/Mourad Balti Touati

Alberto Ciapparoni

04 novembre 2025, ore 17:33 , agg. alle 17:49

Ha messo insieme giorno per giorno un mosaico fatto di 14 mila vignette, che hanno graffiato presidenti della Repubblica, Papi, leader e Capi di Stato stranieri, le grandi tragedie della vita pubblica, il terrorismo politico, le stragi di mafia, Mani Pulite

Si è guadagnato per lungo tempo il soprannome di "re della satira": le vignette di Giorgio Forattini di satira politica sono state le prime ad essere pubblicate in prima pagina sui giornali e a cadenza quotidiana.

50 anni

Dal 1973, per quasi mezzo secolo, i suoi disegni hanno ironizzato su vizi e virtù di tanti protagonisti della politica, e sono apparsi su "Paese Sera", "La Repubblica", "La Stampa", "Il Giornale", "Qn", "L'Espresso" e "Panorama". La notizia della scomparsa a 94 anni del vignettista che ha cambiato il modo di fare satira in Italia è stata data da "Il Giornale", uno degli ultimi quotidiani con cui ha collaborato.

La storia

E la storia di Forattini è una storia decisamente particolare: nato a Roma il 14 marzo del 1931 dopo la licenza liceale classica frequenta il biennio di architettura, poi inizia a lavorare, dapprima come operaio in una raffineria di petrolio nel nord Italia, poi come rappresentante di commercio. Nel 1959 torna a Roma, dove cura la rappresentanza di una casa discografica, prima come venditore. Tra il 1967 e il 1970 lavora in un'agenzia di pubblicità. A quarant'anni entra come impaginatore grafico nel quotidiano romano "Paese Sera", dopo ave vinto un concorso per disegnatori di fumetti indetto dal giornale stesso. Da qui la sua carriera, lunga e fortunata.

Berlinguer

Memorabile resta per la discussione che provocò nella sinistra una vignetta della fine degli anni '70 in cui si vedeva Enrico Berlinguer, segretario del Pci, seduto su una poltrona nella sua abitazione, vestito in vestaglia mentre leggeva "Il Manifesto" di Karl Marx, imperturbabile nonostante dalla finestra si udissero le proteste degli operai. Ma la prima vignetta fu quella nel 1974 dopo la vittoria del referendum sul divorzio, dove raffigurava Fanfani come un tappo (era molto basso) che saltava via da una bottiglia con un grande NO sull'etichetta.


Argomenti

Forattini
giornali
satira
vignette

Gli ultimi articoli di Alberto Ciapparoni

Mostra tutti
  • Giustizia, per il referendum il centrodestra deposita due testi: “Vogliamo un quesito chiaro per gli elettori”

    Giustizia, per il referendum il centrodestra deposita due testi: “Vogliamo un quesito chiaro per gli elettori”

  • Casa, blitz di Fdi sugli sfratti: “Più rapidi e senza giudice”. Anche la Lega per gli sgomberi veloci

    Casa, blitz di Fdi sugli sfratti: “Più rapidi e senza giudice”. Anche la Lega per gli sgomberi veloci

  • Giustizia, via libera definitivo del Senato alla riforma. Meloni: «E’ storia»; Schlein: “Vuole le mani libere”

    Giustizia, via libera definitivo del Senato alla riforma. Meloni: «E’ storia»; Schlein: “Vuole le mani libere”

  • Separazione delle carriere: verso il referendum, i precedenti dal 'no' a Renzi al sì al taglio dei parlamentari

    Separazione delle carriere: verso il referendum, i precedenti dal 'no' a Renzi al sì al taglio dei parlamentari

  • Governo, Salvini vede Orban ed è questione di feeling: massima sintonia su clandestini, Unione europea e Green Deal

    Governo, Salvini vede Orban ed è questione di feeling: massima sintonia su clandestini, Unione europea e Green Deal

  • Governo, la premier Meloni riceve Orban ed indossa i panni della mediatrice tra Budapest e Bruxelles

    Governo, la premier Meloni riceve Orban ed indossa i panni della mediatrice tra Budapest e Bruxelles

  • Manovra, ancora tensioni nella maggioranza: Lupi (Noi Moderati) si scaglia contro Tajani (Forza Italia)

    Manovra, ancora tensioni nella maggioranza: Lupi (Noi Moderati) si scaglia contro Tajani (Forza Italia)

  • Unione europea: Ucraina e competitività, questi i temi (controversi) del Consiglio europeo a Bruxelles

    Unione europea: Ucraina e competitività, questi i temi (controversi) del Consiglio europeo a Bruxelles

  • Governo, la premier Meloni: "Pieno sostegno all’Ucraina. E il piano per Gaza è un successo di Trump"

    Governo, la premier Meloni: "Pieno sostegno all’Ucraina. E il piano per Gaza è un successo di Trump"

  • Fratelli d’Italia, arriva la proposta di legge sulla 'mafiosfera': è stretta contro l’apologia-social

    Fratelli d’Italia, arriva la proposta di legge sulla 'mafiosfera': è stretta contro l’apologia-social

Manovra economica, il Consiglio dei Ministri dice sì. Meloni: “Focus su famiglia, imprese, salari e sanità”

Manovra economica, il Consiglio dei Ministri dice sì. Meloni: “Focus su famiglia, imprese, salari e sanità”

Tante le novità su Irpef, bonus casa e pensioni. Tra le principali fonti di copertura i 4,3 miliardi provenienti dal settore finanziario e assicurativo, che saliranno a circa 11 miliardi in 3 anni, anche grazie a una nuova addizionale Irap per la sanità

Toscana, alle Regionali Giani fa il bis e rialza il centrosinistra. Il campo largo torna così a cantare vittoria

Toscana, alle Regionali Giani fa il bis e rialza il centrosinistra. Il campo largo torna così a cantare vittoria

Il candidato del centrodestra, Alessandro Tomasi, si è fermato intorno al 40 per cento. Male la Lega vannaccizzata, che si ferma sotto il 5 per cento e viene superata anche da Forza Italia (più del 6%), bene Avs (che va oltre il 7), male pure i Cinque Stelle

Medio Oriente, Tajani: ”Auspico l’unità di tutto il Parlamento sull’invio di militari italiani a Gaza”

Medio Oriente, Tajani: ”Auspico l’unità di tutto il Parlamento sull’invio di militari italiani a Gaza”

Nell’aula di Montecitorio molti scranni vacanti specie nella maggioranza. Anche tra i banchi del governo non c’era il pienone: presenti solo i sottosegretari Matteo Perego, Tullio Ferrante e Giorgio Silli. Poi è arrivata pure la ministra Anna Maria Bernini