Scende l'inflazione ma continua l'emergenza prezzi. Si preannuncia una Pasqua salata per gli italiani

Dal 9,1% al 7,7%. Questi i dati Istat del rapido rientro dell’inflazione che continua a scendere rispetto i mesi precedenti. Una visione ottimistica che porta al tasso più basso a partire da maggio 2022, quando la stima si attestava sul 6,8%. Secondo quanto si apprende, ancora un volta il calo è guidato soprattutto dalla dinamica dei prezzi dell’energia. Un dettaglio da non sottovalutare, poiché questo fattore fa sì che il calo in questione non si riscontra poi in altri settori come quello alimentare. In particolare, su questo fronte si registra una accelerazione sui prezzi degli alimentari non lavorati (+9,3%) e un lieve rallentamento di quelli degli alimentati lavorati (+15,3%) sui quali continuano a pesare i costi di trasformazione e confezionamento, dal vetro alle etichette fino ai tappi.

PASQUA, RIALZI RECORD PER ALIMENTI E TRASPORTI

Appurato che le novità positive vanno lette ed interpretate nella sfera dell’energia, proviamo a scontrarci con il carrello della spesa degli italiani che continuerà a subire un incremento sostanziale anche in vista delle festività pasquali. La sorpresa che le famiglie troveranno nel tradizionale uovo di cioccolato non sarà sicuramente delle migliori con rincari medi per il settore alimentare del 13,2%. La Pasqua non sarà clemente neanche con chi deciderà di concedersi qualche giorno di festa fuori città. Poiché i viaggiatori dovranno fare i conti con aumenti medi del 6,3% per i trasporti.