Sci, Nicol Delago trionfa a Tarvisio: prima vittoria in Coppa del Mondo e festa azzurra nella discesa libera

17 gennaio 2026, ore 14:37

Nicol Delago firma il primo successo in carriera in Coppa del Mondo in Friuli Venezia Giulia, regalando all’Italia la vittoria in discesa e una giornata storica per lo sci azzurro

La prima volta non si scorda mai. Nicol Delago si regala un sogno nella discesa libera di Tarvisio e conquista il primo successo della carriera in Coppa del Mondo. Già nelle prove cronometrate la gardenese aveva fatto intravedere di poter lottare per il podio, ma quest’oggi anche dentro la nebbia è stata fenomenale. Si tratta della prima vittoria stagionale per l’Italia in discesa libera e la seconda stagionale al femminile dopo quella di Goggia in superG in Val d’Isere. Un fine settimana da ricordare sicuramente per lo sci alpino azzurro, visto che anche ieri a Wengen era arrivata la prima vittoria in carriera di Giovanni Franzoni.

UNA GRANDE NICOL DELAGO VINCE A TARVISIO

Un solo grande brivido per Delago, che ad un certo punto sul piano ha spigolato, ma è riuscita poi a controllare gli sci. Il tracciato era perfetto per le sue caratteristiche, con Nicol che ha sfruttato al meglio le sue grandi doti nella scorrevolezza. Delago ha capito subito al traguardo di aver fatto qualcosa di meraviglioso, con un sorriso enorme e la gioia davanti al pubblico di casa.Al secondo posto si è classifica la tedesca Kira Weidle-Winkelmann, staccata di 20 centesimi dall’azzurra. Un podio poi completato da Lindsey Vonn, nessuno veloce come lei in pista, che ha concluso al terzo posto a 26 centesimi da Delago, mettendo anche un po’ di paura all’azzurra visto che era in grande recupero nella seconda parte del tracciato.

I RISULTATI DELLE ALTRE ATLETE

Quarta posizione per l’austriaca Nina Ortlieb (+0.42), che ha preceduto la tedesca Emma Aicher (+0.80). Sesta Laura Pirovano a pari merito con l’american Breezy Johnson (+0.85), con entrambe che hanno perso molto nella parte alta. Nona posizione invece per la norvegese Marte Monsen (+1.12). Una giornata molto bella per la famiglia Delago con il decimo posto di Nadia (+1.15) ed un momento meraviglioso tra sorelle al traguardo con un abbraccio commovente. Sofia Goggia è sicuramente in crisi. La bergamasca aveva già fatto molta fatica nelle prove cronometrate ed anche oggi non si è proprio trovata a Tarvisio, terminando undicesima molto lontana dalla compagna di squadra (+1.35).


