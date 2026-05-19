Giro, Filippo Ganna stravince la cronometro, Eulalio conserva la maglia rosa

Giro, Filippo Ganna stravince la cronometro, Eulalio conserva la maglia rosa

Giro, Filippo Ganna stravince la cronometro, Eulalio conserva la maglia rosa

Paolo Pacchioni

19 maggio 2026, ore 18:00

Terza soddisfazione per gli appassionati italiani dopo il giorno in rosa di Ciccone e la vittoria a Napoli di Ballerini

IN VOLO VERSO LA VITTORIA

Top Ganna, Superpippo. O semplicemente Filippo Ganna, il più forte nelle prove a cronometro. Il piemontese con la barba aveva puntato molto su questa gara contro il tempo in Versilia. E lungo i 42 chilometri tra Viareggio e Massa ha letteralmente volato, ottenendo una vittoria con la quale ha coniugato velocità, potenza e perfezione tecnica. Ganna ha coperto il percorso in 45’53”, a una media di quasi 55 chilometri orari, per la precisione 54,921 km/h. emblematici distacchi inflitti ai rivali: l’olandese Arensman secondo a 1’54”, il francese Cavagna terzo a 1’59”.


MAGLIA ROSA SUL FILO

La vittoria di tappa di Filippo Ganna non è mai stata in discussione; molto più incerta la lotta per la maglia rosa. Alla fine il portoghese Eulalio è riuscito a conservare il simbolo del primato, Vingegaard si è notevolmente avvicinato alla vetta ma non ha ancora piazzato il sorpasso in classifica. Giulio Pellizzari non è uno specialista delle cronometro, oggi aveva l’obiettivo di limitare i danni e il marchigiano ci è riuscito benissimo, cedendo solo pochi secondi a Vingegaard.


SU E GIÙ VERSO LA LIGURIA

Domani l’undicesima tappa porterà la carovana rosa dalla Toscana alla Liguria. Si parte da Porcari, in provincia di Lucca, traguardo a Chiavari, in provincia di Genova, dopo 195 chilometri. Il percorso, specie nella seconda parte della tappa, è ricco di saliscendi, curve e controcurve. Da superare tre gran premi della montagna: Passo del Termine, Passo del Bracco (il più impegnativo), Colla dei Scioli. Non è tappa per velocisti, ma nemmeno da scalatori: è un terreno adatto a fughe, attacchi e colpi di mano.

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