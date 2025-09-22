Scioperi in tutta Italia a sostegno di Gaza, la protesta riguarda treni, bus, metropolitane, scuola e servizi pubblici

Paolo Pacchioni

22 settembre 2025, ore 10:08

La protesta è stata proclamata dai sindacati di base, adesione non altissima, ma disagi nelle città. Cortei e manifestazioni in tutta Italia

A SOSTEGNO DI GAZA

La protesta è stata proclamata dai sindacati di base a sostegno di Gaza. Riguarda soprattutto il settore dei trasporti, ma anche le scuole e i servizi pubblici. Secondo il ministro dei trasporti Matteo Salvini l’adesione è bassa, non ci sono ancora comunicazioni di dati dai sindacati. Lo sciopero dei treni riguarda Trenitalia, Italo e Trenord e durerà fino alla mezzanotte, il maggior numero di cancellazioni riguarda le tratte regionali.


BUS E METROPOLITANE

Sul fronte del trasporto pubblico locale sono previste le consuete fasce di garanzia con modalità diversa da città a città: per esempio a Roma dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21, a Milano le linee Atm potrebbero non essere garantite dalle 8:45 alle 15 e dalle 18 fino al termine del servizio. A Roma stamattina la metro è aperta, con qualche corsa in meno. Chiusa tuttavia la fermata della stazione Termini. Corse regolari o quasi anche a Napoli. A Milano funzionano 4 linee su 5, chiusa solo la M4. Più a macchia di leopardo il passaggio dei mezzi di superficie.


TRAFFICO CAOTICO

Con lo sciopero proclamato per oggi, molte persone hanno preso la loro auto per andare al lavoro; il risultato è che nelle grandi città il traffico è più caotico del solito. L’agitazione coinvolge anche il settore navale, si segnalano rallentamenti e blocchi ai varchi del porto di Livorno. In parte della Liguria le scuole sono rimaste chiuse, ma per l’allerta meteo arancione per le forti piogge.


CORTEI E MANIFESTAZIONI

In molte città oggi sono state indette numerose manifestazioni a sostegno di Gaza e contro le azioni di Israele: a Roma un corteo in partenza da Piazza dei Cinquecento, nei pressi della stazione Termini. Nonostante la pioggia folla anche alla manifestazione di Milano, che prende il via da piazza Cadorna. A Torino proteste davanti alle Università e corteo che muove da Porta Nuova. Manifestazioni pro Palestina anche a Bologna, Napoli, Genova. Sit in e presidi anche a Torino, Firenze, Ancona, Bari e Palermo.


