Sciopero dei treni,ritardi e cancellazioni si avvertono su molte tratte, l'agitazione terminerà alle 18

Prosegue fino alle 18 di oggi lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario proclamato dai sindacati autonomi Usb, Sgb e Assemblea Nazionale PDM/PDB. Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, secondo quanto spiegato da Fs , potranno protrarsi oltre l' orario di termine dell'agitazione sindacale. Trenitalia - tenuto conto delle possibili ripercussioni sul servizio - invita i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione. Informazioni su collegamenti e servizi attivi sono disponibili consultando l'app di Trenitalia , la sezione Infomobilità di trenitalia.com, i canali social e web del gruppo Fs , il numero verde gratuito 800892021, oltre che nelle biglietterie e negli uffici assistenza delle stazioni, attraverso le self-service e le agenzie di viaggio.

I maggiori disagi su Napoli e Roma

Lo sciopero sta colpendo a macchia di leopardo, ritardi e cancellazioni per molti treni in arrivo e in partenza dalla stazione centrale di Napoli Tra le partenze cancellate quelle dell'Alta Velocità per Milano delle 10,25, delle 11,25, delle 11,55 e il Regionale delle 11,20 diretto a Roma Termini. Allo scalo partenopeo, comunque, non si registrano resse o lunghe file agli sportelli di informazione delle aziende di trasporto. Anche la linea 2 della metropolitana (che fa capo a Fs) sta pagando le conseguenze dell'agitazione con circa la metà dei tremi previsti che sono stati cancellati ed altri che stanno subendo forti ritardi. ProblemiAnche a Milano, dove ci sono disagi anche alla stazione di Milano Garibaldi e di Rogoredo. A Roma ritardi e cancellazioni, a Termini Tra gli altri, cancellati i treni in arrivo da Pisa, Velletri, Napoli, Milano, Albano e Civitavecchia e quelli in partenza verso Milano centrale alle 11.50, alle 12.20 e alle 12.50. Disagi contenuti a Bologna e in Veneto. Sostanzialmente regolari arrivi e partenze alla stazione di Venezia Santa Lucia.