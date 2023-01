Scontri ultras, si va verso un lungo blocco delle trasferte per Roma e Napoli

Gli ultras di Roma e Napoli vanno verso un lungo stop alle trasferte al seguito delle loro squadre dopo gli scontri di domenica lungo l’autostrada A1. La “linea dura” annunciata dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, si trasformerà con ogni probabilità in un decreto ad hoc in arrivo già in giornata. Secondo quanto filtra dal Viminale, il blocco delle trasferte durerà oltre un mese dal 21 gennaio al 28 febbraio su indicazione del Comitato di analisi per le manifestazioni sportive.

La vicenda

Nella tarda mattinata di domenica, tifosi del Napoli e della Roma si sono scontrati in un’area di servizio dell’Autostrada del Sole, vicino ad Arezzo. Gli scontri, ripresi in alcuni video diffusi online, hanno visto le due fazioni lanciare oggetti e utilizzare bastoni contro le auto in sosta. L’incontro tra i due gruppi di facinorosi non sembrerebbe essere stato casuale. Si ipotizza che le due parti si fossero date appuntamento per risolvere antichi contrasti. Si tratterebbe di una sorta di resa dei conti per l’odio che risale alla tragica morte del tifoso napoletano Ciro Esposito, avvenuta nel 2014 a Tor di Quinto per mano di un ultrà romanista.