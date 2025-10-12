Seconda telefonata tra Trump e Zelensky nell’arco di due giorni, al centro del colloquio la difesa aerea di Kiev

Nuovi cntatti tra Washinton e Kiev. Trump e Zelensky hanno parlato per la seconda volta in due giorni, al telefono. “Anche la convesazione di oggi è stata molto produttiva, abbiamo affrontato tutti gli aspetti della situazione dal rafforzamento delle nostre capacità nella difesa aerea a dettagli relativi al settore energetico” ha riferito Zelensky. "Trump è ben informato su tutto ciò che sta accadendo. Abbiamo concordato di proseguire il dialogo", ha aggiunto il leader di Kiev in un messaggio pubblicato sui social. Stando a quanto rivelato da Axios, ieri i due capi di stato avevano discusso della possibilità che gli Usa forniscano all’Ucraina missili a lungo raggio Tomahawk, tema su cui la casa Bianca si starebbe avvicinando a una decisione. L’offesiva di Mosca si sta, intanto, intensificando. Nel corso di una settimana, la Russia ha utilizzato più di 3.100 droni, 92 missili e quasi 1.360 bombe aeree guidate contro l'Ucraina, ha puntualizzato Zelensky che, nelle scorse ore, ha chiamato anche il presidente francese Macron, ponendo l'accento sulla necessità di avere più sistemi di difesa aerea e missili per fronteggiare l0escalation militare in atto nel Paese.