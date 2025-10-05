Serie A, 0-0 tra Juventus e Milan, in testa alla classifica c'è la coppia Roma-Napoli

Serie A, 0-0 tra Juventus e Milan, in testa alla classifica c'è la coppia Roma-Napoli

Serie A, 0-0 tra Juventus e Milan, in testa alla classifica c'è la coppia Roma-Napoli Photo Credit: ANSA/Alessandro Di Marco

Paolo Pacchioni

05 ottobre 2025, ore 22:48 , agg. alle 22:58

Questi i risultati della domenica: Juventus-Milan 0-0, Napoli-Genoa 2-1, Fiorentina-Roma 1-2, Udinese-Cagliari 1-1, Bologna-Pisa 4-0. Ora la sosta per le nazionali

JUVENTUS-MILAN 0-0

Nessun gol e nessun vincitore nello scontro diretto di Torino. La Juventus collezione il quinto pareggio consecutivo, il Milan si rammarica per non aver approfittato dell'occasione per andare in fuga. Si comincia con gli applausi del popolo Juve a Massimiliano Allegri. Primo tempo tattico, diciamo pure brutto, con ritmi bassi e nessuna occasione importante; da segnalare un guizzo di Conceicao non sfruttato da Mc Kennie da una parte e un paio di tentativi di Gimenez dall'altra, niente di più. Più frizzante la ripresa: si comincia con un miracolo di Maignan su gatti, poi però sono i rossoneri a rammaricarsi: Pulisic sbaglia un rigore (calciato alto), Leao appena entrato fallisce due occasioni ghiotte. E alla fine il pubblico fischia. 

NAPOLI-GENOA 2-1

Un brutto primo tempo, chiuso meritatamente in svantaggio. Un bel riscatto nella ripresa. Il Napoli ha vinto in rimonta contro il Genoa. Ad andare in vantaggio erano stati i rossoblu, con un fantastico gol di tacco del diciottenne Ekhator al 34esimo. La squadra di Conte ha tardato a reagire, la scossa è arrivata a metà ripresa. Il gol del pareggio lo ha segnato Anguissa, al 12esimo; poi – dopo un palo di Di Lorenzo- ecco la rete del sorpasso firmata da Hojlund, tap in su una respinta corta di Leali alla mezzora del secondo tempo. Il Genoa ha giocato bene, ma nell’ultima mezzora si è fatto schiacciare troppo. Napoli ancora lontano dalla perfezione, ma è bastata la reazione della ripresa.

FIORENTINA-ROMA 1-2

Successo pesante per la Roma, che ha imparato a vincere partite sporche. La Fiorentina non esce dalla crisi, manca ancora l'appuntamento con la vittoria; ma stavolta i viola meritavano di più. La partita del Franchi si apre con un gran gol di Kean. Colpita, la Roma reagisce: nel giro di otto minuti arrivano il pareggio di Soulè con un tiro da fuori e il sorpasso di Cristante con un colpo di testa. I giallorossi sprecano con Dovbik, i viola si disperano per un palo clamoroso di Kean. Nella ripresa la squadra di Pioli cerca il pareggio con insistenza e poca fortuna: traversa di Piccoli, grande occasione sprecata da Gosens. 

BOLOGNA-PISA 4-0

Al Dall’Ara non c’è stata partita, sembra essere tornato il Bologna della scorsa stagione. Per il Pisa un pomeriggio in cui è andato tutto storto. Gara già archiviata all’intervallo, con i padroni di casa avanti di tre gol: risultato sbloccato da Cambiaghi al 24esimo, raddoppio si Moro al 38esimo, tris di Orsolini dopo due minuti, con i toscani già in dieci per l’espulsione di Tourè. Nella ripresa Odgard ha calato il poker.


UDINESE-CAGLIARI 1-1

L’Udinese non vince in casa dallo scorso mese di marzo; il tabù resiste, nonostante una partita con tante occasioni create ma anche troppi sprechi. Il Cagliari soffre, ma porta via un punto utile a muovere la classifica. Sono i sardi a portarsi in vantaggio al 25esimo con il primo gol in serie A di Borrelli, che sfrutta una palla vagante dopo una serie di rimpalli. I friulani sfiorano ripetutamente il pareggio, tre le occasioni non fruttate da Atta. Nella ripresa l’1-1 arriva grazie a Kabasele al 14esimo. Zaniolo e Davis cercano ma non trovano il sorpasso e Luvumbo sfiora il colpaccio per i sardi.


