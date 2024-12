Serie A, 15esima giornata al via oggi con Inter-Parma e Atalanta-Milan Photo Credit: agenziafotogramma.it

Il turno si concluderà lunedì sera, sabato Thiago Motta ritrova il suo passato, domenica il Napoli cerca il riscatto con la Lazio che lo ha eliminato dalla Coppa Italia

Oggi, venerdì 6 dicembre 2024, torna in campo la Serie A. In programma la 15esima giornata, che si aprirà con Inter-Parma. Il turno si chiuderà lunedì sera con Monza– Udinese. Serie A: le partite di venerdì 6 dicembre 2024 Alle 18.30 si giocherà Inter-Parma, con i nerazzurri che cercano la vittoria per avvicinarsi al Napoli capolista. Di fronte, però, si ritroveranno una squadra in fiducia, dopo il successo casalingo contro la Lazio di domenica scorsa. In serata, alle 20.45, ecco il big match tra Atalanta e Milan, che promette emozioni e gol (anche se nelle ultime dieci gare in campionato i rossoneri hanno mantenuto inviolata la porta in sei occasioni). Gli orobici, in caso di ottenimento dei tre punti, salirebbero temporaneamente al primo posto in classifica. Serie A: le partite di sabato 7 dicembre 2024 Domani, sabato 7 dicembre, si parte alle ore 15.00 con Genoa-Torino, mentre alle 18.00 la Juventus ospita il Bologna, con Thiago Motta che quindi ritrova il suo passato. Il tecnico, infatti, ha allenato i rossoblu nella scorsa stagione, portandoli allo storico traguardo della Champions League. Nei bianconeri dovrebbe essere recuperato Dusan Vlahovic, che potrebbe partire dal primo minuto. In serata Roma-Lecce, con gli uomini di Claudio Ranieri alle prese con un inaspettato scontro salvezza. Le due squadre - con obiettivi iniziali decisamente diversi - sono infatti a pari punti (13) in classifica e lottano per la salvezza. Serie A: le partite di domenica 8 dicembre 2024 Domenica alle 12.30 in campo Fiorentina-Cagliari, con i viola reduci dall'eliminazione dalla Coppa Italia per opera dell'Empoli dopo i calci di rigore. Alle 15.00 Hellas Verona-Empoli, mentre alle 18 è fissata la sfida tra Venezia e Como. In serata si riproporrà la gara tra Napoli e Lazio, già andata in scena ieri sera per la Coppa Italia con il successo finale dei biancocelesti. Serie A: le partite di lunedì 9 dicembre 2024 La 15esima giornata di Serie A si concluderà lunedì sera, con Monza-Udinese in programma alle ore 20.45. Poi il turno di Champions, Europa e Conference League che vedrà impegnate Inter, Milan, Napoli, Juventus, Bologna, Lazio, Roma e Fiorentina.

