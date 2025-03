Serie A, Atalanta-Venezia 0-0, Napoli-Inter 1-1, Udinese-Parma 1-0

ATALANTA-VENEZIA 0-0

Il Venezia conquista un punto prezioso fermando l’Atalanta sullo 0-0 e interrompendo la corsa dei bergamaschi verso lo scudetto. Nonostante una partita difensiva e un atteggiamento più rinunciatario nella ripresa, la squadra di Di Francesco ha saputo resistere e, in alcune occasioni, ha anche sfiorato il colpaccio. I nerazzurri, meno brillanti del solito, pagano le imprecisioni sotto porta di Retegui e Lookman, che sprecano le migliori opportunità nel secondo tempo. In avvio, il pressing alto dei lagunari porta subito a un’azione pericolosa con Zerbin, mentre l’Atalanta risponde con un lancio lungo di Kolasinac per Retegui, chiuso bene da Candé. Al 20’, Lookman riceve da Ederson ma conclude sull’esterno della rete. Due minuti dopo, il nigeriano serve un cross perfetto per Retegui, che di testa manda alto. La squadra di Gasperini crea altre occasioni con Cuadrado e Zappacosta, quest’ultimo sfortunato quando colpisce il palo. Dall’altra parte, il Venezia sfiora il vantaggio nel recupero con Zerbin, che prova un pallonetto ben neutralizzato da Carnesecchi. Nella ripresa, l’Atalanta alza il ritmo e schiaccia il Venezia nella propria metà campo. Lookman ha subito una chance, ma calcia centralmente. Retegui fallisce un’occasione clamorosa spedendo alto da buona posizione, mentre De Ketelaere si vede respingere un tiro ravvicinato da Radu. I veneti provano a rispondere con Maric, che non inquadra la porta. Nel finale, Gasperini inserisce Samardzic e Pasalic per dare nuova linfa alla manovra offensiva, mentre Di Francesco si copre con Duncan per resistere agli ultimi assalti. Al 38’, Lookman ha l’occasione più ghiotta della gara, ma a porta praticamente sguarnita manda il pallone sopra la traversa, sprecando la vittoria. L’Atalanta non vince in casa dal 22 dicembre contro l’Empoli.





NAPOLI-INTER 1-1

Non si spezza l'equilibrio del campionato, Napoli e Inter pareggiano al Maradona, regalando però al pubblico una partita bella e con un gran ritmo. Il Napoli parte subito aggressivo nella metà campo avversaria e detta i tempi di gioco, costruisce anche qualche buona occasione con McTominay, Lukaku e Raspadori ma non riesce a trovare l'affondo decisivo. I nerazzurri però quando attaccano in contropiede sono pericolosi e proprio da una ripartenza nasce il gol del vantaggio della squadra di Inzaghi: Lobotka commette un fallo ai limiti dell'area di rigore. Dimarco con un tiro perfetto a rientrare, manda il pallone sotto l'incrocio dei pali e fa 1 a 0. Nella ripresa il Napoli ricomincia con un pressing asfissiante che però non porta a risultati concreti. I cambi di Conte fanno la differenza, Okafor e Billing inseriti nel finale di gara danno la forza necessaria al Napoli per trovare il gol del pareggio che arriva a 4 minuti dal 90esimo. Il merito principale è di Lobotka che entra in area di rigore con una percussione da sinistra, lo slovacco cede il pallone a Billing che dopo una prima parata di Martinez spinge il pallone in porta e fa impazzire il Maradona. Nei minuti di recupero il Napoli sfiora addirittura il gol del sorpasso con un tiro di McTominay respinto da De Vrij. L'inter rimane primo in classifica a +1 sulla squadra di Conte.





UDINESE-PARMA 1-0

L'Udinese trova la seconda vittoria consecutiva grazie ancora una volta ad un calcio di rigore, con cui batte il Parma 1-0. Padroni di casa pericolosi al 24mo con Atta, che raccoglie da Thauvin e impegna Suzuki. Al 38'Udinese in vantaggio con Thauvin su rigore decretato da Maresca, dopo consulto al Var, per un tocco di mano in area. L'attaccante bianconero calcia a mezza altezza e realizza alla destra del portiere del Parma. Nella ripresa ospiti subito vicinissimi al pareggio al 47', ma Padelli compie un miracolo su conclusione di Man e manda in angolo. Rispondono i padroni di casa con Ehizibue, che al 55' raccoglie al volo un angolodalla sinistra ma manda fuori la sfera. Al 64' ancora Udinese vicinaal gol con Solet, che sempre su azione d'angolo alza troppo il colpodi testa. Al 70' grande occasione per Thauvin per il raddoppio, ma spreca di sinistro da ottima posizione e manda fuori. Al 78' gran gol dello stesso Thauvin ma la rete viene annullata per posizione di fuorigioco di Lucca alla partenza dell'azione. All'86' bella azione manovrata del Parma conclusa da Pellegrino, che costringe Padelli a una parata non facile.