Serie A, Bologna-Lecce 1-0, Udinese-Juventus 0-2, Monza-Milan 0-1

Bologna-Lecce 1-0

Secondo successo consecutivo in campionato per il Bologna, che dopo la vittoria sul campo del Cagliari batte in casa il Lecce e può ora preparare la sfida di Champions di martedì contro il Monaco con più serenità. Primo tempo a ritmi bassi, con il Bologna che ci prova con un tiro alto di Ndoye ed un errore di Freuler sotto porta. Il Lecce resta schiacciato nella propria metà campo, ha un unica occadsione con Rafia che segna, ma un precedente fallo di Dorgu costa l'annullamento della rete. Nella ripresa il Bologna spinge, spreca con Ndoye e Fabbian, ritrova Ferguson all'82' che rientra dopo mesi per un infortunio, e trova il vantaggio all'84: cross di Juan Miranda con Orsolini che stacca di testa e insacca il gol partita.





Udinese-Juventus 0-2

Dopo due pareggi consecutivi in campionato la Juventus ritrova la vittoria, batte l'Udinese e si rilancia in classifica, salendo a 21 punti. Juventus già pericolosa già al 1'. Thuram recupera al limite, prova a entrare in area, cerca Vlahovic ma il pallone è leggermente lungo e Okoye blocca. Al 12' insiste la squadra di Thiago Motta: cross di Weah da destra verso l'area, Okoye esce e anticipa l'arrivo di Yildiz. Al 20' arriva il vantaggio bianconero: Thuram riceve in area da Yildiz e calcia col sinistro, palla che sbatte sul palo, poi sulla schiena di Okoye e infine in porta. Passa un minuto e i friulani vanno vicini al pari. Thauvin serve Davis, doppio passo dell'attaccante su Gatti, destro potentissimo ma Di Gregorio manda in calcio d'angolo. Al 37' il raddoppio della Juventus: Yildiz entra in area, calcia col destro ma colpisce il palo, a rimorchio arriva Savona che batte Okoye e segna il gol del 2-0. Ad inizio ripresa gol annullato all'Udinese per una spinta di Davis su Gatti. Al 24' occasione per la squadra ospite, con il pallone che arriva a Vlahovic che, defilato sulla sinistra, calcia sul primo palo. Okoye non si fa sorprendere e respinge in corner. Alla mezz'ora prova ad accendersi Lucca: destro da fuori area respinto dalla difesa bianconera, pallone in calcio d'angolo. Al 34' insiste l'Udinese, cross di Kamara in area per Davis che salta di testa, Di Gregorio respinge. Al 38' traversa per i padroni di casa con un colpo di testa di Lucca su cross di Kamara. Al 44' l'ultimo brivido del match con Koopmeiners che si divora il tris sbagliando davanti a Okoye.





Monza-Milan 0-1

Il Milan soffre contro il Monza ma alla fine conquista vittoria e tre punti importantissimi per morale, classifica, e prossimi impegni. Fonseca ancora una volta lscia Leao in panchina, ed i rossoneri soffrono il Monza per oltre mezz'ora. L'ex Daniel Maldini sfiora il gol in tre occasioni, prima respinto da Maignan, poi con due tiri dal limite che si spengono afil di palo. Al 7' gol annullato ai padroni di casa. Bella azione del Monza che con una sponda aerea di Djuric manda al tiro Dany Mota, che trova una conclusione vincente di controbalzo con il sinistro. Gol annullato per un fallo precedente di Bondo su Theo. Alla mezz'ora Monza a un passo dal vantaggio. Kyriakopoulos da sinistra mette in mezzo un pallone, Pedro Pereira si inserisce centralmente e di testa a botta sicura indirizza bene. Maignan con un riflesso felino salva la porta. Poco dopo azione strepitosa di Maldini che in area ha la freddezza necessaria per fintare il tiro e mettere a sedere il suo marcatore, per poi aggirarlo e calciare di destro in diagonale, colpendo il palo lontano. Al 43' il Milan passa in vantaggio. Ripartenza veloce con cross da destra di Pulisic che trova Morata. Colpo di testa schermato da Izzo, ma sulla respinta si avventa Reijnders che sempre di testa mette in rete. Nella ripresa la partita si fa più contratta con poche occasioni, al 63' entra Leao che con un paio di accelerazioni trova varchi, ma al momento delle conclusioni è sempre impreciso.