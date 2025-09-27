Serie A, Como-Cremonese 1-1, Juventus-Atalanta 1-1, Cagliari-Inter 0-2

COMO-CREMONESE 1-1

La quinta giornata di Serie A si è aperta con un confronto equilibrato tra Como e Cremonese, terminato 1-1 allo stadio “Sinigaglia”. La partita si è accesa nel primo tempo quando i padroni di casa hanno trovato il vantaggio al 32’, grazie al tocco vincente di Nico Paz, bravo a sfruttare l’assist preciso di Jesus Rodriguez. La squadra lariana ha chiuso la prima frazione avanti di un gol, ma nella ripresa gli ospiti guidati da Davide Nicola hanno alzato il ritmo, cercando con insistenza il pareggio. Il gol del pari è arrivato al 69’, quando Baschirotto ha approfittato di una deviazione in area per anticipare tutti di testa e insaccare, riportando il punteggio in equilibrio. Negli ultimi minuti di gioco, l’episodio più discusso: all’82’ Jesus Rodriguez è stato espulso dopo la revisione al VAR per un gesto di reazione a palla lontana su Terracciano, lasciando i suoi compagni in inferiorità numerica. Nonostante ciò, la Cremonese non è riuscita a sfruttare l’uomo in più e il risultato non è più cambiato fino al triplice fischio. Il pari permette al Como di salire a quota 8 punti, issandosi provvisoriamente al sesto posto, mentre i grigiorossi confermano la loro imbattibilità e agganciano Milan e Roma al terzo posto.





JUVENTUS-ATALANTA 1-1

Terzo pareggio consecutivo tra campionato e Champions per la Juventus, fermata sull'1-1 in casa dall'Atalanta. I bianconeri dominano il primo tempo, colpiscono anche un palo con Kalulu, ma vengono puniti proprio allo scadere della frazione da un lampo di Sulemana. Nella ripresa Tudor rivoluziona l'attacco inserendo Vlahovic ma l'Atlanata non concede nulla. Al 78' un liscio di Kossounou su cross di Joao Mario spalanca la strada al primo gol in bianconero di Cabal, appena subentrato a Bremer. L'espulsione di De Roon per somma di ammonizioni trasforma i minuti conclusivi in un vero e proprio assedio dell'area bergamasca, ma il risultato non cambia anche grazie a un sempre attentissimo Carnesecchi. Bianconeri che ora rischiano il sorpasso in classifica da parte di Milan e Roma.





CAGLIARI-INTER 0-2

L'Inter batte in trasferta il Cagliari, coglie il primo successo in trasferta di questa stagione, e sale così a 9 punti in classifica. Nel primo tempo sono i nerazzurri a fare la gara, dopo nove minuti in pressione ci pensa Lautaro a sbloccare il match con un colpo di testa su perfetto assist di Bastoni, poi Thuram non trova il guizzo giusto in un paio di occasioni e a fine primo tempo Belotti è costretto al cambio dopo uno scontro con Josep Martínez. Ad inizio ripresa Calhanoglu colpisce il palo, poi Caprile si supera su Thuram. Il Cagliari trova spazi, colpisce un palo di testa con Folorunsho e spaventa i nerazzurri, che però all'82' raddoppiano con il primo gol in Serie A di Pio Esposito. Nel finale Mkhitaryan colpisce un altro palo di destro. Terza vittoria consecutiva per l'Inter tra campionato e Champions, con Lautaro che si rivela mattatore dei sardi: con la rete di oggi sono 12 le marcature dell'argentino contro i sardi.