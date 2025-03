Serie A: Como-Venezia 1-1, Parma-Torino 2-2, Lecce.Milan 2-3, Inter-Monza 3-2

PARMA-TORINO 2-2

Il Parma strappa un punto prezioso al Tardini grazie a una doppietta di Pellegrino, che risponde ai gol di Elmas e Adams. Dopo un primo tempo complicato, i gialloblù trovano la forza per reagire nella ripresa, evitando una nuova sconfitta e guadagnando un pari meritato. Il Torino dimostra maggiore qualità, ma il cuore del Parma fa la differenza. Dopo un avvio di secondo tempo senza grandi occasioni, Chivu prova a dare una svolta inserendo Pellegrino al posto di Bonny, autore di una prova opaca e di un gol mancato. L’attaccante argentino sfrutta subito l’occasione: su un cross basso di Valeri controlla e insacca con decisione, firmando l’1-1 e il suo primo gol in Italia. Il Torino non si lascia intimorire e torna avanti con Adams al 72’, bravo a finalizzare dopo un’azione personale di Vlasic. Il Parma non molla e trova il pari definitivo al 37’ con un colpo di testa di Pellegrino su calcio d’angolo. Nel finale, Man spreca una chance per il sorpasso. Il pareggio lascia il Parma ancora in zona pericolosa, mentre il Torino vede allontanarsi sempre più il sogno europeo. Servirà un cambio di marcia per entrambe le squadre.

COMO-VENEZIA 1-1

Il Venezia riesce a strappare un punto in extremis sul campo del Como, trovando il pareggio al 95’ grazie a un rigore trasformato da Gytkjaer. La sfida del Sinigaglia termina 1-1, con i padroni di casa in vantaggio grazie al gol di Ikoné e raggiunti proprio all’ultimo istante. Per la squadra di Fabregas, il pari consente di salire a 29 punti, aumentando temporaneamente il distacco dall’Empoli terzultimo, in attesa della sfida dei toscani contro la Roma. Tuttavia, il risultato lascia un po’ di amarezza, poiché la vittoria avrebbe consolidato ulteriormente la corsa salvezza. Per il Venezia, ancora penultimo con 19 punti, il terzo pareggio consecutivo dopo quelli con Lazio e Atalanta mantiene vive le speranze, anche se il distacco dal Parma quartultimo resta invariato a quattro lunghezze. Ora i lagunari puntano ai prossimi impegni interni contro Napoli e Bologna per ritrovare un successo che manca da dicembre. Il Como parte forte, colpisce un palo con Smolcic e mette in difficoltà il Venezia, che cresce nella ripresa. Ikoné sblocca la gara, ma nel recupero Smolcic stende Carboni in area e concede il rigore decisivo. Gytkjaer non sbaglia, firmando un pareggio prezioso per il Venezia e beffardo per il Como.





LECCE-MILAN 2-3

Il Milan evita il baratro totale vincendo in rimonta a Lecce. I Rossoneri partono forte nel primo tempo, ma il Var annulla due gol, prima a Gimenez dopo 50 secondi e poi a Gabbia al17esimo. Nel mezzo il Lecce segna il gol del vantaggio con una gran botta da fuori area di Krstovic che sorprende Sportiello. Ad inizio secondo tempo il Milan si sbilancia ancora di più con l'ingresso di Leao ma le cose non cambiano e il Lecce trova il raddoppio sempre con Krstovic, lasciato completamente solo all'interno dell'area su un cross basso proveniente da destra. Il Milan sembra alle corde ma l'autogol di Gallo al 68esimo riapre la partita. La squadra di Conceicao ci crede e pareggia i conti dopo soli 5 minuti grazie al calcio di rigore conquistato e trasformato da Pulisic. Sulle ali dell'entusiasmo il Milan schiaccia il Lecce nella propria metà campo e trova il gol del 2 a 3 all'81esimo: bella giocata di Leao sulla sinistra, palla perfetta sul secondo palo dove arriva puntualissimo ancora Pulisic che deve solo spingerla in porta. Ancora tanti errori ma per ora Conceicao salva la panchina.





INTER-MONZA 3-2

Prova di carattere per l'Inter, che voince in rimonta a San Siro contro il Monza dopo essere andata sotto di due gol e si porta così momentaneamente a + 4 sul Napoli e a + 6 sull'Atalanta, impegnate domenica contro Fiorentina e Juventus. I padroni di casa partono forte e creano divere occasioni, semza però mai impegnare pericolosamente Turati fino al 22': cross di Barella per il colpo di testa di Arnautovic, con Turati bravo a respingere. Al 24' gol annullato ai nerazzurri. Direttamente da palla inattiva Lautaro aveva trovato l'1-0. Attento Turati sulla prima girata, rimpallo addomesticato dall'argentino con il braccio prima di mettere il pallone in porta. Al 32' a sorpresa passa il Monza: combinazione tra Birindelli e Mota, quest'ultimo di tacco restituisce il pallone al compagno aprendogli un corridoio verso l'area nerazzurra. Inserimento e destro vincente sull'uscita di Martinez. Al 43' ci prova ancora Birindelli ma il suo sinistro questa volta è ben parato da Martinez. Un minuto dopo arriva il raddoppio degli ospiti, a segno con un'altra ripartenza. Keita calcia dal limite a giro sul palo lontano superando Martinez. Nel recupero del primo tempo accorcia le distanze Arnautovic: Mkhitaryan alza la testa e crossa sul secondo palo: torre aerea di Dumfries per un altro colpo di testa, quello dell'austriaco che da pochi passi non sbaglia. Inizio ripresa arrembate per l'inter alla ricerca del pareggio, che trova al 19': Calhanoglu dalla distanza si coordina alla perfezione e scaglia il destro alle spalle di Turati. Al 33' Lautaro completa la rimonta. L'argentino, su cross di Carlos Augusto, anticipa di testa Kyriakopoulos e batte Turati che riesce a respingere ma solo oltre la linea di porta. Al 38' Thuram può firmare il poker su assist di Lautaro ma il suo tiro si stampa sul palo.