Serie A, il Napoli batte la Juve con la doppietta di Hojlund, partenopei di nuovo in vetta

NAPOLI-JUVENTUS 2-1

La crisi a Napoli è ormai un ricordo: la squadra di Conte vince ancora, torna in testa alla classifica e spinge la Juventus a - 8 dalla vetta. Sono i partenopei a scattare forte dai blocchi: Mc Tominay vicino al gol dopo cinque minuti, subito dopo ecco il vantaggio siglato da Hojlund in scivolata su cross rasoterra del sempre più impattante Neres. Bianconeri sorpresi e in balia dell'avversario: solo dopo una ventina di minuti la squadra di Spalletti riesce a riequilibrare un po' di più il confronto, ma è ancora il Napoli a rendersi pericoloso con un colpo di testa di Di Lorenzo, messo in corner da Di Gregorio. La ripresa inizia con altre due occasioni per i partenopei, ma è la Juventus a trovare il pareggio con Yildiz al 14esimo: un gol episodico che da però morale alla Juve, che guadagna metri. Ma al 32esimo è ancora Hojlund a far esultare il Maradona con un colpo di testa favorito da uno sciagurato assist involontario di Mc Kennie.

CAGLIARI-ROMA 1-0

Un paio di settimane fa i giallorossi erano in testa alla classifica e pensavano in grande. Poi sono arrivate due sconfitte consecutive, che hanno un po’ raffreddato gli entusiasmi. I sardi riassaporano con merito il gusto della vittoria. E’ stato il Cagliari a fare di più, già nel primo tempo; Roma attendista e guardinga. Episodio importante a inizio ripresa: Celik commette fallo da ultimo uomo su Folorunsho, in un primo momento l’arbitro Zufferli concede il rigore; il Var fa notare che l’irregolarità è fuori area, niente penalty ma espulsione del difensore romanista. Il Cagliari ci crede e spinge: dopo un paio di occasioni clamorose, è Gaetano a segnare il gol vittoria a dieci minuti dal novantesimo. Segue un finale molto nervoso, soprattutto per Hermoso e Folorunsho. Ma il risultato non cambia più.

LAZIO-BOLOGNA 1-1

All’Olimpico si è giocata una partita bella, divertente, aperta: entrambe le squadre hanno provato a vincerla ed entrambe hanno avuto le occasioni per farlo. Alla fine è finta in pareggio. Il Bologna resta ai piedi della zona Champions, la Lazio non svolta. Gara sbloccata al trentottesimo del primo tempo dal gol di Isaksen, con un tocco sottoporta; immediata la reazione degli ospiti, che pareggiano dopo un minuto e mezzo con il tap in di Odgaard dopo un palo di Zortea. Nel secondo tempo Lazio in dieci per l’espulsione di Gila, ma il Bologna non ne ha approfittato. Prima del via è stato ricordato Sinisa Mihajlovic, che ha vissuto momenti importanti sia con la Lazio, sia con il Bologna. La curva nord dell’Olimpico ha omaggiato anche il grande ex Ciro Immobile, che poi però è rimasto in panchina.



