Serie A, Il Napoli si fa raggiungere nel finale dalla Lazio,finisce senza reti la partita di bergamo, Il Milan vince di misura

Il Cagliari ha messo in campo una difesa solida, senza mai ricorrere a misure drastiche, lasciando all'Atalanta qualche opportunità nel secondo tempo, ma tenendo sempre il controllo del gioco. La squadra di Gasperini, purtroppo stanca dopo una serie di cambi e con ben sette modifiche rispetto alla gara di Champions League contro il Bruges, non è riuscita a concretizzare le occasioni create. Il punteggio di 0-0 è rimasto invariato, con il Cagliari che ha arginato efficacemente gli attacchi dei bergamaschi. Nicola ha saputo neutralizzare il gioco di Gasperini con una tattica ben studiata, adattando la posizione di Makoumbou a mezzala sinistra e abbassando Deiola, ma rimanendo sempre fedele al modulo 4-5-1, con Zortea e Felici pronti a supportare in difesa. La partita ha visto anche alcune situazioni pericolose, come il tentativo di Ruggeri che ha interrotto la connessione tra Zortea e Piccoli e il salvataggio di Toloi su un contropiede di Zappa. Nel secondo tempo, Gasperini ha inserito Palestra e Vlahovic, ma il Cagliari ha continuato a difendersi con ordine, pur avendo un paio di occasioni per colpire. L’Atalanta ha cercato invano il gol, ma la giornata negativa dei suoi attaccanti e qualche errore in fase difensiva ha impedito il successo.

LAZIO-NAPOLI 2-2

.Il Napoli non riesce a conquistare la vittoria in rimonta contro la Lazio all'Olimpico, pareggiando 2-2 nell'anticipo della 25esima giornata di Serie A. Dopo il gol iniziale di Isaksen e la risposta di Raspadori, arriva l'autogol di Marusic al 64' e, infine, il pareggio di Dia all'87' che fissa il risultato. Questo pareggio, il terzo consecutivo per gli azzurri, mantiene il Napoli al comando della classifica con 56 punti, ma solo a +2 sull'Inter, che gioca domani contro la Juventus. La Lazio, invece, sale a 46 punti, mantenendo un vantaggio di tre lunghezze sulla Juventus, quinta. La Lazio parte forte e, dopo soli 6 minuti, passa in vantaggio grazie a un gran tiro da fuori di Isaksen. Il Napoli reagisce prontamente e, al 13', pareggia con Raspadori su assist di Lukaku. La partita prosegue con occasioni da entrambe le parti. Al 64', un autogol di Marusic porta il Napoli in vantaggio, ma la Lazio non molla e pareggia al 87' con Dia, che sfrutta un assist di Zaccagni. Nel finale, la Lazio tenta il colpo decisivo, ma Meret salva con un piede su un tiro pericoloso.





Milan-Verona 1-0

Il Milan vince al Meazza 1-0 contro il Verona grazie al neo acquisto Santi Gimenez, al secondo gol in due partite, che al 75esimo, su assist di Leao, ha regalato i tre punti ai rossoneri. La squadra di Sergio Conceicao sale a 41 punti, agganciando il Bologna e portandosi a -1 dalla Fiorentina. Il Milan è partito con Leao in panchina. Il primo tempo è stata noioso. L'unico sussulto è arrivato solo nel finale con Musah che ha sprecato un'ottima occasione. Il Milan visto in campo è parso identico a quello di altre occasioni: giro palla lento, poca personalità. Bene la difesa veronese che ha saputo chiudere ogni spazio ai rossoneri. Al 33esimo segna Santiago Gimenez, ma il giocatore del Milan era in fuorigioco. Per sbloccarla però i rossoneri hanno dovuto aspettare il 75esimo. per tutta la seconda frazione, il Milan ha attaccato ma ha fatto fatica a trovare spazi nelle maglie delle difesa veronese. Gli ospiti hanno provato a reagire ma senza impegnare eccessivamente Maignan. I rossoneri adesso si concentrano sul ritorno della sfida di Champions con gli olandesi del Feyenoord.