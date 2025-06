Carlos Cuesta nuovo allenatore del Parma, ha solo 29 anni: è (quasi) record in Serie A

Si chiama Carlos Cuesta e, salvo colpi di scena, sarà il nuovo allenatore del Parma. Si tratta di una scelta molto coraggiosa da parte del club ducale, guidato fino a pochi giorni fa da Cristian Chivu, passato nel frattempo sulla panchina dell'Inter.

Infatti, Cuesta ha soltanto 29 anni (ne compirà 30 il prossimo 29 luglio).

Una scelta ardita firmata dal presidente Kyle Krause, che sta dividendo i tifosi emiliani. Se da una parte rappresenta un colpo ad effetto capace di creare interesse nei media non solo nazionali e un investimento per il futuro, dall'altra il rischio di un profilo inesperto è dietro l'angolo.

Carlos Cuesta nuovo allenatore Parma: chi è

Nato nel 1995 a Palma de Maiorca, Cuesta ha studiato scienze motorie a Madrid e ha iniziato la sua carriera nello staff dell'Under 12 dell'Atletico Madrid.

La svolta è arrivata grazie all'allora dirigente della Juventus Federico Cherubini (attualmente amministratore delegato del Parma) che lo porta nello staff della Under 17 bianconera.

Nel 2020 è entrato nello staff di Mikel Arteta, diventando più di recente Head Assistant dell'allenatore spagnolo dell'Arsenal.

L' annuncio ufficiale arriverà nelle prossime ore (più o meno in concomitanza con l'apertura della campagna abbonamenti, al via alle ore 15 del pomeriggio di giovedì 19 giugno): Cuesta ha battuto la concorrenza di Daniele De Rossi, che sembrava fino a pochi giorni fa in pole per succedere a Chivu alla guida del Parma.

Cuesta, (quasi) record in Serie A

Cuesta, che dovrebbe firmare un contratto biennale con ingaggio di circa un milione di euro, sarà il più giovane allenatore del dopoguerra a debuttare nel massimo campionato.

Si tratta di un quasi record: l'allenatore più giovane della storia di Serie A, infatti, risulta essere Elio Loschi, che nel 1939 fece le veci sia di giocatore che di allenatore della Triestina a 29 anni e 9 mesi.