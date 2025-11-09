Serie A, Inter e Roma in testa alla classifica, caduta fragorosa di napoli e Atalanta

09 novembre 2025, ore 22:49
Questi i risultati della domenica: Inter-Lazio 2-0, Bologna-Napoli 2-0, Roma-Udinese 2-0, Atalanta-Sassuolo 0-3, Genoa-Fiorentina 2-2
INTER-LAZIO 2-0
L'occasione era ghiotta, dopo la sconfitta del napoli e i pareggi di Juventus e Milan. L'Inter l'ha colta al volo, con un successo meritato sulla Lazio. I nerazzurri sono partiti forte, aggressivi fin dall'inizio: dopo due minuti il gol di Lautaro Martinez, con un esterno dopo un pallone recuperato da Bastoni. Lo stesso "toro argentino" e soprattutto Sucic hanno sfiorato il raddoppio. La Lazio si è vista con un bel tiro da fuori di Zaccagni, alto di poco. Nella ripresa l'Inter è di nuovo uscita forte dai blocchi: dopo una grande occasione sprecata da Lautaro, è arrivato il raddoppio di Bonny su assist al bacio di Dimarco. Poco dopo Zielinski segna il terzo gol con una rasoitata dal limite, ma la rete viene annullata per un fallo di mano di Dimarco a inizio azione. Solo nel finale la Lazio prova a spingere, da segnalare un palo di Gila
ROMA-UDINESE 2-0
Anche la Roma in testa alla classifica, insieme all'Inter, approfittando degli inciampi delle altre pretendenti. I giallorossi invece hanno fatto il loro dovere all'Olimpico: successo senza discussioni sull'Udinese. Friuliani pericolosi solo una volta nel primo tempo, con Atta lanciato in area che ha sprecato non servendo il liberissimo Zaniolo, e nei minuti conclusivi. La Roma aveva avuto occasioni con Dovkik ( poi uscito per infortunio) e con Cristante (palo). Prima dell'intervallo gara sbloccata da un rigore scovato dal Var e trasformato da Lorenzo Pellegrini. A metà ripresa il raddoppio di Celik, dopo un delizioso triangolo con Mancini. Una bella parata di Svilar su Zaniolo ha impedito all'Udinese di riaprire la partita. E anche Atta ha visto sbattere sul palo le sue speranze di rimonta.
BOLOGNA-NAPOLI 2-0
Antonio Conte può aggrapparsi alle assenze, ai nemici e ai complotti. Ma la sostanza è che il suo Napoli delude, per prestazioni e risultati. E questa volta lo ha ammesso anche l'allenatore, che si è detto preoccupato dalla mancanza di mordente dei suoi. I partenopei escono sconfitti da un campo difficile come quello di Bologna: la squadra di Vincenzo Italiano da l’impressione di migliorare partita dopo partita e vede la zona Champions. Al Dall’Ara sono i padroni di casa a farsi preferire, già nel primo tempo; poco prima dell’intervallo una fiammata del Napoli. Poi però a inizio ripresa arriva il gol di Dall’Inga, con una zampata d’esterno sul primo palo. La reazione della squadra di Conte è flebile ed ecco il raddoppio di Lucumi, di testa. E a Bologna parte la festa; a Napoli i processi.
ATALANTA-SASSUOLO 0-3
La vittoria di Marsiglia in Champions aveva forse illuso: l’Atalanta del campionato non va, il successo manca da due mesi e questa è la seconda sconfitta consecutiva. Il Sassuolo invece guadagna convinzione e posizioni e ora è salito ai limiti della zona Europa. La prima occasione della partita è per la Dea, con il tiro di Lookman respinto sulla linea da Idzes; poi però sono gli emiliani a portarsi in vantaggio con un rigore trasformato da Berardi. A inizio ripresa i bergamaschi cercano di partire forte alla ricerca del pareggio, ma una palla persa da Samardzic manda in gol Pinamonti. E a metà del secondo tempo una ripartenza chiusa in rete da Berardi (doppietta per lui) fa calare il sipario sulla partita. Con qualche fischio del pubblico di Bergamo e qualche nuvola che torna ad addensarsi su Juric.
GENOA-FIORENTINA 2-2
Daniele De Rossi e Paolo Vanoli hanno appena iniziato il loro lavoro sulle panchine di Genoa e Fiorentina. Il loro cammino inizia con un punto a testa. A Marassi gara spumeggiante e maschia: entrambe le squadre hanno provato a vincere, il pareggio è un brodino (saporito). Padroni di casa in vantaggio con Ostigard dopo un quarto d'ora, nel giro di cinque minuti la risposta viola con il pareggio di Gudmunson su rigore. Nella ripresa la Fiorentina cerca lo scatto con la rete di Piccoli al dodicesimo; ma tre minuti più tardi pareggio del Grifone a firma di Colombo, che a inizio ripresa aveva sbagliato un rigore quando il parziale era sull'1-1.