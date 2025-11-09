Serie A, Inter e Roma in testa alla classifica, caduta fragorosa di napoli e Atalanta

INTER-LAZIO 2-0

L'occasione era ghiotta, dopo la sconfitta del napoli e i pareggi di Juventus e Milan. L'Inter l'ha colta al volo, con un successo meritato sulla Lazio. I nerazzurri sono partiti forte, aggressivi fin dall'inizio: dopo due minuti il gol di Lautaro Martinez, con un esterno dopo un pallone recuperato da Bastoni. Lo stesso "toro argentino" e soprattutto Sucic hanno sfiorato il raddoppio. La Lazio si è vista con un bel tiro da fuori di Zaccagni, alto di poco. Nella ripresa l'Inter è di nuovo uscita forte dai blocchi: dopo una grande occasione sprecata da Lautaro, è arrivato il raddoppio di Bonny su assist al bacio di Dimarco. Poco dopo Zielinski segna il terzo gol con una rasoitata dal limite, ma la rete viene annullata per un fallo di mano di Dimarco a inizio azione. Solo nel finale la Lazio prova a spingere, da segnalare un palo di Gila

ROMA-UDINESE 2-0

Anche la Roma in testa alla classifica, insieme all'Inter, approfittando degli inciampi delle altre pretendenti. I giallorossi invece hanno fatto il loro dovere all'Olimpico: successo senza discussioni sull'Udinese. Friuliani pericolosi solo una volta nel primo tempo, con Atta lanciato in area che ha sprecato non servendo il liberissimo Zaniolo, e nei minuti conclusivi. La Roma aveva avuto occasioni con Dovkik ( poi uscito per infortunio) e con Cristante (palo). Prima dell'intervallo gara sbloccata da un rigore scovato dal Var e trasformato da Lorenzo Pellegrini. A metà ripresa il raddoppio di Celik, dopo un delizioso triangolo con Mancini. Una bella parata di Svilar su Zaniolo ha impedito all'Udinese di riaprire la partita. E anche Atta ha visto sbattere sul palo le sue speranze di rimonta.

BOLOGNA-NAPOLI 2-0

Antonio Conte può aggrapparsi alle assenze, ai nemici e ai complotti. Ma la sostanza è che il suo Napoli delude, per prestazioni e risultati. E questa volta lo ha ammesso anche l'allenatore, che si è detto preoccupato dalla mancanza di mordente dei suoi. I partenopei escono sconfitti da un campo difficile come quello di Bologna: la squadra di Vincenzo Italiano da l’impressione di migliorare partita dopo partita e vede la zona Champions. Al Dall’Ara sono i padroni di casa a farsi preferire, già nel primo tempo; poco prima dell’intervallo una fiammata del Napoli. Poi però a inizio ripresa arriva il gol di Dall’Inga, con una zampata d’esterno sul primo palo. La reazione della squadra di Conte è flebile ed ecco il raddoppio di Lucumi, di testa. E a Bologna parte la festa; a Napoli i processi.



