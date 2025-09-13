Serie A, Juventus-Inter 4-3, Fiorentina-Napoli 1-3, Cagliari-Parma 2-0

7 gol, uno più bello dell’altro, ribaltamenti di fronte, rimonte e controrimonte: questa la sintesi di Juventus-Inter, con la vittoria dei bianconeri per 4-3. Juventus in vantaggio al primo affondo con Kelly al 14', poi Calhanoglu trova il pareggio con un gran sinistro alla mezz’ora. Al 38’ però è Yldiz a riportare in vantaggio i padroni di casa. Nella ripresa l'Inter riprende in mano il match e prima pareggia con Calhanoglu al 66' poi passa in vantaggio dieci minuti dopo con Marcus Thuram. L'altro Thuram, Khephren, trova la rete e di testa all’83’ e fa 3-3. Ma al 91’ Adzic da 30 metri trova la rete del 4-3 che vale la vittoria. Bianconeri a punteggio pieno, Inter che invece con 2 sconfitte su tre partite scivola a -6 dalla vetta.





CAGLIARI-PARMA 2-0

Il Cagliari centra la sua prima vittoria stagionale battendo il Parma per 2-0, mentre i ducali subiscono la seconda sconfitta in campionato. Una giornata speciale per Pisacane, che ottiene il suo primo successo in Serie A da allenatore, e per Felici, autore del gol che chiude definitivamente la partita, dopo l’iniziale vantaggio firmato da Mina nel primo tempo. Il romano, vicino al trasferimento al Venezia, sigla così la sua prima rete in massima serie. Il Parma parte aggressivo, con Pellegrino e Cutrone protagonisti delle prime occasioni, ma il portiere Caprile mantiene inviolata la porta rossoblù. La tattica del Cagliari, basata su pressing alto e recuperi rapidi, limita le giocate di Gaetano ed Esposito e lascia il controllo del gioco ai ducali, almeno per la prima mezz’ora. Tuttavia, al 33’, Obert crossa da sinistra e Mina insacca di testa, approfittando di una respinta corta di Suzuki su Belotti, portando i padroni di casa in vantaggio. Nella ripresa il Parma tenta la rimonta con Ndiaye, Gaetano e Cutrone, ma Caprile e la traversa negano il pareggio. Il Cagliari sfrutta ancora un errore dei ducali: Palestra avvia l’azione, Adopo calcia, il palo respinge e Felici segna il definitivo 2-0. Il Parma prova un assalto finale senza convinzione, mentre il Cagliari porta a casa tre punti meritati e un successo che fa morale e classifica.



