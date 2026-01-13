Serie A, la Juventus annienta la Cremonese 5 a 0, bene anche il Genoa che batte il Cagliari

Tommaso Angelini

13 gennaio 2026, ore 00:43

La squadra di Luciano Spalletti conquista 3 punti e aggancia Napoli e Roma in classifica. Il Grifone di Daniele De Rossi supera i Sardi 3 a 0 e si allontana dalla zona retrocessione

JUVENTUS - CREMONESE 5-0

La Juventus domina la Cremonese allo Stadium con un netto 5-0, consolidando il terzo posto a pari punti con Napoli, che ha una partita in meno, e Roma. La gara non ha mai avuto storia: i bianconeri impongono il ritmo fin dai primi minuti, con David che colpisce il palo dopo un errore di retropassaggio e Bremer che sblocca il risultato sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Yildiz e McKennie arrotondano il punteggio, con quest’ultimo autore anche del quinto gol su assist di Kalulu. Nicola protesta per alcuni episodi dubbi e viene espulso, ma la Cremonese non riesce mai a reagire, subendo anche un rigore trasformato da Yildiz dopo un precedente palo colpito. Conceicao non recupera, ma Kelly parte titolare in difesa insieme a Kalulu e Bremer, mentre Spalletti conferma il tridente offensivo Miretti-David-Yildiz. Nella ripresa la Juve continua a spingere e raddoppia subito con David, sfruttando spazi lasciati dagli ospiti. Le sostituzioni grigiorosse non cambiano l’inerzia della gara e i piemontesi controllano senza difficoltà, difendendo un vantaggio netto e firmando la nona vittoria nelle ultime undici gare, mentre la Cremonese accumula la quarta sconfitta nelle ultime sei partite, restando spesso a secco di gol.


GENOA - CAGLIARI 3-0

Il Genoa conquista tre punti preziosissimi nello scontro diretto contro il Cagliari al Ferraris, agganciando la formazione sarda in classifica e respirando in chiave salvezza. La vittoria, netta e meritata, arriva grazie al gol di Colombo nel primo tempo e alle reti di Frendrup e Ostigard nella ripresa, frutto di una prestazione ordinata e concreta dei rossoblù. La squadra di De Rossi ha saputo gestire la pressione degli ospiti, limitando i migliori, come Palestra, e sfruttando le disattenzioni difensive del Cagliari. Malinovskyi si conferma uomo chiave con assist e inserimenti pericolosi, mentre Colombo firma il terzo gol consecutivo in Serie A. La prima frazione vede il Genoa partire forte, trovare subito il vantaggio e resistere alle offensive dei sardi, che nonostante alcuni pericoli, faticano a rendersi realmente pericolosi. Nella ripresa i liguri cambiano ritmo e chiudono la gara, prima con il potente tiro dalla distanza di Frendrup, poi con Ostigard che finalizza un cross di Martin. Il Cagliari non riesce a reagire e il Genoa capitalizza la superiorità, consolidando fiducia e morale. Tre punti che valgono doppio in un match fondamentale per la corsa alla salvezza.

