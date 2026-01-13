Serie A, la Juventus annienta la Cremonese 5 a 0, bene anche il Genoa che batte il Cagliari

JUVENTUS - CREMONESE 5-0

La Juventus domina la Cremonese allo Stadium con un netto 5-0, consolidando il terzo posto a pari punti con Napoli, che ha una partita in meno, e Roma. La gara non ha mai avuto storia: i bianconeri impongono il ritmo fin dai primi minuti, con David che colpisce il palo dopo un errore di retropassaggio e Bremer che sblocca il risultato sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Yildiz e McKennie arrotondano il punteggio, con quest’ultimo autore anche del quinto gol su assist di Kalulu. Nicola protesta per alcuni episodi dubbi e viene espulso, ma la Cremonese non riesce mai a reagire, subendo anche un rigore trasformato da Yildiz dopo un precedente palo colpito. Conceicao non recupera, ma Kelly parte titolare in difesa insieme a Kalulu e Bremer, mentre Spalletti conferma il tridente offensivo Miretti-David-Yildiz. Nella ripresa la Juve continua a spingere e raddoppia subito con David, sfruttando spazi lasciati dagli ospiti. Le sostituzioni grigiorosse non cambiano l’inerzia della gara e i piemontesi controllano senza difficoltà, difendendo un vantaggio netto e firmando la nona vittoria nelle ultime undici gare, mentre la Cremonese accumula la quarta sconfitta nelle ultime sei partite, restando spesso a secco di gol.



