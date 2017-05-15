Serie A, la Roma rimanda la festa della Juventus

Redazione Web

15 maggio 2017, ore 09:25

3-1 per i giallorossi, che respingono l’assalto del Napoli per il secondo posto

Allegri questa volta ha peccato di eccesso di turn over e la Roma è parsa più motivata. Ecco dunque il 3-1dell’Olimpico a favore dei giallorossi, che rimandano la festa scudetto della Juventus. I bianconeri domenica prossima dovranno battere il Crotone, tonato in corsa per la salvezza. La squadra di Spalletti ha respinto l’attacco del Napoli ( che aveva fatto la voce grossa sul campo del Torino, 5-0) e hanno conservato il secondo posto. Il gol di Lemina aveva illuso la Juve, la Roma non si è arresa e ha piazzato una grande rimonta con le reti di De Rossi, El Sharawy e Naingollan. Totti in campo negli ultimi tre minuti: pochi, ma meglio di niente. I bianconeri non perdevano dal 15 gennaio. Il primo match point scudetto non è stato sfruttato; questo da un lato può lasciare un retrogusto amaro in casa Juve, dall’altro può regalare maggiore spinta in vista del rush conclusivo. Già mercoledì, sempre all’Olimpico, ci sarà la finale di coppa Italia con la Lazio; e all’orizzonte si vede il grande appuntamento di Cardiff, con la finale di Champions contro il Real Madrid. E saranno occasioni in cui non si potrà sbagliare.

