Serie A, pareggiano sia il Napoli che l'Inter, si deciderà tutto all'ultima giornata: scudetto, Champions League e retrocessioni

Il Napoli non va oltre lo 0-0 sul campo del Parma, ma resta al comando della classifica con un punto sull'Inter, fermata 2-2 in casa dalla Lazio, ad una giornata dal termine del campionato. Il Napoli colpisce tre legni, si vede annullare dal Var un rigore al 90' per un precedente fallo, mentre a San Siro la Lazio rimonta due volte l'Inter, avanti prima con Bisseck e poi con Dumfries, con una doppietta di Pedro, il secondo su rigore per un fallo di mano di Bisseck al 90'. La Juventus batte 2-0 l'Udinesee blinda il quarto posto I gol di Nico Gonzalez e Vlahovic nella ripresa. A insidiare i bianconeri nell'ultimo turno ci sarà ancora la Roma, che all'Olimpico ha battuto 3-1 un Milan in 10 dal 21' per l'espulsione di Gimenez (gomitata a Mancini), e la Lazio. Aritmeticamente fuori dai giochi, oltre ai rossoneri, anche Fiorentina e Bologna, con i viola che hanno battuto 3-2 i rossoblù nello scontro diretto. La classifica ora dice Juventus 67, Roma 66, Lazio 65. Alla Juve basterà battere il Venezia in trasferta per garantirsi la qualificazione, la Roma dovrà invece sperare in un passo falso dei bianconeri e battere il Torino, mentre per la Lazio occorrerà una sconfitta della Juventus e un contemporaneo mancato successo della Roma. Il tutto ovviamente con una vittoria interna contro il Lecce. Il Cagliari, con il successo per 3-0 sul Venezia è salvo. Nonostante il successo del Lecce contro il Torino, 1-0, e dell'Empoli in rimonta contro il Monza, 1-3, salentini e toscani si giocheranno la permanenza in A all'ultima giornata, con lo scontro diretto degli azzurri contro il Verona, 1-1 contro il Como, che non permette agli Scaligeri di salvarsi. Con lo 0-0 contro il Napoli, anche il Parma si giocherà le chance salvezza all'ultimo turno. 5 squadre quindi per giocarsi la permanenza in serie A all'ultima giornata, con questa classifica: Verona 34, Parma 33, Lecce ed Empoli 31, Venezia 29.