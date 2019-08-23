Serie Tv, riparte la stagione dei grandi telefilm

23 agosto 2019, ore 22:00

Dalle teste coronate alle serie tratte dai bestseller, ecco le novità dell'autunno

Helen Mirren nei panni sfarzosi e potenti dell'imperatrice Caterina II di Russia e, quasi a farle da contraltare, Olivia Colman in quelli di Elisabetta II d'Inghilterra; un irriconoscibile Russell Crowe, pingue e calvo per dare il volto all'ex ceo di Fox News Roger Ailes; un doppio adattamento della Guerra dei mondi, dopo le tante versioni per cinema e tv, dall'evento radiofonico di Orson Welles al classico del 1953, fino alla rivisitazione di Steven Spielberg. Aspettando i due papi Jude Law e John Malkovich, diretti da Paolo Sorrentino in The New Pope. Tra suggestioni storiche e ispirazioni letterarie è pronto l'autunno delle serie tv. La storia di una delle figure femminili più potenti di tutti i tempi è al centro di Caterina La Grande, la nuova serie Sky Original con Hbo, con Helen Mirren nei panni di Caterina II di Russia, in onda in autunno. Parlando di storia recente, invece, in autunno su Sky arriva 1994, capitolo finale della serie Sky Original sugli anni che hanno cambiato l'Italia tra Prima e Seconda Repubblica, con Stefano Accorsi e Miriam Leone. Non si contano, invece, i titoli di ispirazione letteraria. A novembre è attesa su Fox La Guerra Dei Mondi, il nuovo adattamento del classico della fantascienza di H. G- Wells, con Gabriel Byrne ed Elizabeth McGovern. Su Sky da segnalare anche The Loudest Voice (prossimamente), dal libro di Gabriel Sherman The Loudest Voice in the Room, che partendo dalle testimonianze di oltre 600 persone ha inchiodato Roger Ailes a uno scandalo sessuale che ne ha travolto carriera e reputazione. Accanto al protagonista Russell Crowe, nel cast Naomi Watts, Sienna Miller e Seth MacFarlane.

