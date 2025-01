Servizi segreti, a sorpresa lascia Elisabetta Belloni: “Ma non avrò nessun incarico a Bruxelles con Von der Leyen”

E’ stata la stessa Belloni a confermare l'addio anticipato all'incarico di direttore del Dis. L'ambasciatrice era in scadenza nel prossimo maggio, e ha smentito che la scelta di lasciare l'organismo che coordina le due agenzie di intelligence, sia legata all'assunzione di un nuovo incarico in un'altra istituzione (si era parlato della Commissione europea). In base alle indiscrezioni raccolte, la decisione del passo indietro è stata comunicata a Giorgia Meloni e al sottosegretario Alfredo Mantovano durante una riunione a Palazzo Chigi lo scorso 23 dicembre, ma la premier aveva richiesto di posticipare l’annuncio. Per il governo è una scelta improvvisa e non prevista. E sempre secondo le indiscrezioni, il rapporto tra Meloni e l’ambasciatrice è stato molto stretto. Di stima reciproca. Assai meno stretto, invece, quello con Mantovano, specie nell’ultima fase. Tra i nomi in pole per la guida del dipartimento, c’è quello di Bruno Valensise, già vice al Dis e oggi direttore dell’Aisi.

L’episodio

L’episodio più eclatante che coinvolge la Belloni è quello della corsa a Presidente della Repubblica, nell’inverno del 2022: dopo l’uscita di Draghi dalla rosa dei nomi per il Colle, Belloni diventa il profilo su cui convergono diversi leader nel corso delle ore più intense della trattativa. La sostengono apertamente Giuseppe Conte e Matteo Salvini, è pronta al via libera anche Meloni e si spende per lei anche una parte del Pd. Matteo Renzi, e assieme a lui un’altra fazione del Pd, frena l’ascesa. Alla fine viene rieletto Sergio Mattarella.

L’identikit

Romana, classe '58, l'ambasciatrice Elisabetta Belloni, è direttore generale del Dis, Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza, dal 12 maggio del 2021, nominata dal governo Draghi al vertice dell'Intelligence, che si accinge a lasciare, dal prossimo 15 gennaio, dopo quasi 5 anni. Studentessa al liceo Massimo di Roma, lo stesso dove ha studiato Mario Draghi, laureata in scienze politiche alla Luiss nel 1982, è entrata in carriera diplomatica nel 1985, ricoprendo incarichi, tra gli altri, a Vienna e Bratislava. Nel 2004, prima donna a ricoprire questo ruolo, viene nominata capo dell'Unità di crisi della Farnesina, gestendo, tra le varie emergenze, i rapimenti di italiani in Iraq e in Afghanistan e lo tsumani nel sudest asiatico.

Ambasciatrice

Dal 2008 al 2012 è direttore generale per la Cooperazione allo sviluppo e poi dal 2013 al 2015 assume le funzioni di direttore generale per le Risorse e l'innovazione. Promossa ambasciatore di grado nel 2014, nel 2015 è stata capo di gabinetto dell'allora ministro degli Esteri Paolo Gentiloni. Dal 5 maggio 2016 è stata la prima donna segretario generale della Farnesina. Negli anni il suo nome era più volte circolato come ministro degli Esteri e anche come capo del Dis, nonché, come già scritto, come possibile candidata al Colle, prima del bis di Mattarella nel 2022.