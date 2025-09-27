Ucraina, blackout nella centrale nucleare di Zaporizhzhia

Ucraina, blackout nella centrale nucleare di Zaporizhzhia

Ucraina, blackout nella centrale nucleare di Zaporizhzhia Photo Credit: Ansa: Russian Defence/ Ministry Press S

Redazione Web

27 settembre 2025, ore 17:00

Kiev ha accusato la Russia di aver disconnesso l'impianto dalla rete elettrica ucraina nel tentativo di connetterla alla rete sotto il controllo della Federazione

Kiev ha accusato la Russia di aver disconnesso la centrale nucleare di Zaporizhzhia dalla rete elettrica ucraina nel tentativo di connetterla alla rete sotto il controllo della Federazione. "A causa delle azioni russe, la centrale nucleare di Zaporizhzhia è senza energia da quattro giorni. E' il decimo blackout per l'impianto provocato dai russi”, ha riferito sui social il ministro degli Esteri ucraino, Andrii Sybiha. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che la Russia riceverà una risposta proporzionale ai tentativi di provocare un blackout in Ucraina. "Se la Russia si pone l'obiettivo di provocare un blackout in Ucraina ogni inverno, allora non sono sicuro che la risposta dell'Ucraina e dei suoi partner debba essere diversa. La Russia deve sapere che i paesi civili si differenziano da quelli selvaggi in quanto non colpiscono mai per primi, non sono aggressori, ma questo non significa che siano deboli. Non c'è bisogno di mostrare debolezza. Se minacciano di oscurare la capitale dell'Ucraina, allora il Cremlino deve sapere che ci sarà un blackout anche nella capitale russa", queste le affermazioni rilasciate nelle scorse ore dal leader di Kiev. Il presidente ucraino, inoltre, ha annunciato di aver ricevuto da Israele un sistema di difesa aerea Patriot di fabbricazione statunitense, già dispiegato da un mese sul territorio del Paese invaso dalla Russia.


Argomenti

black out
centrale nucleare
Mosca
Ucraina
Zelensky

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Trump presenta un piano per porre fine alla guerra a Gaza in 21 punti

    Trump presenta un piano per porre fine alla guerra a Gaza in 21 punti

  • La Luna potrebbe nascondere preziose riserve di platino nei suoi crateri, lo mette in evidenza uno studio

    La Luna potrebbe nascondere preziose riserve di platino nei suoi crateri, lo mette in evidenza uno studio

  • Rita Ora presenta a RTL 102.5 il nuovo singolo “All Natural”: «Un inno all’autenticità e all’essere sé stessi»

    Rita Ora presenta a RTL 102.5 il nuovo singolo “All Natural”: «Un inno all’autenticità e all’essere sé stessi»

  • New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in onda “Papasito” di Karol G, “Man I Need” di Olivia Dean, “Amaro” dei Pinguini Tattici Nucleari, “All Natural” di Rita Ora e “São Paulo” di The Weeknd e Anitta

    New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in onda “Papasito” di Karol G, “Man I Need” di Olivia Dean, “Amaro” dei Pinguini Tattici Nucleari, “All Natural” di Rita Ora e “São Paulo” di The Weeknd e Anitta

  • Oggi voli a rischio con lo sciopero del settore aereo

    Oggi voli a rischio con lo sciopero del settore aereo

  • Europa League. il Bologna di Italiano va ko all'esordio a Birmingham. Vince l'Aston Villa

    Europa League. il Bologna di Italiano va ko all'esordio a Birmingham. Vince l'Aston Villa

  • Brescia: per il pestaggio di una guardia giurata, fermato un 23enne tunisino, gli sarà revocato lo status di rifugiato

    Brescia: per il pestaggio di una guardia giurata, fermato un 23enne tunisino, gli sarà revocato lo status di rifugiato

  • Europa League. La Roma fa 2-1 a Nizza. Prossima gara, in casa, giovedì 2 ottobre contro il Lille

    Europa League. La Roma fa 2-1 a Nizza. Prossima gara, in casa, giovedì 2 ottobre contro il Lille

  • Giovane donna scomparsa in Gallura, confessa l'omicidio un noto imprenditore vinicolo sardo

    Giovane donna scomparsa in Gallura, confessa l'omicidio un noto imprenditore vinicolo sardo

  • Arturo Scotto a RTL 102.5: “Siamo di fronte a un avvertimento, governo dica che questo blocco navale è legale”

    Arturo Scotto a RTL 102.5: “Siamo di fronte a un avvertimento, governo dica che questo blocco navale è legale”

Flottilla colpita da un drone. Tunisia smentisce: un incendio a bordo. Israele: accettato il piano proposto da Trump

Flottilla colpita da un drone. Tunisia smentisce: un incendio a bordo. Israele: accettato il piano proposto da Trump

Botta e risposta tra la Guardia Nazionale di Tunisi e l'organizzazione Global Sumud Flottilla su un possibile attacco di un drone. intanto, Israele, oltre ad annunciare un attacco su larga scala su Gaza, dichiara di aver accettato l'accordo proposto di Trump

Presunto finanziamento libico della campagna elettorale, Nicolas Sarkozy condannato oggi a 5 anni di carcere per associazione per delinquere

Presunto finanziamento libico della campagna elettorale, Nicolas Sarkozy condannato oggi a 5 anni di carcere per associazione per delinquere

La vicenda si riferisce alle elezioni del 2007, l’ex presidente della Repubblica francese andrà in prigione; “Dormirò in carcere, ma a testa alta”; l’accusa aveva chiesto una pena di sette anni

L'esodo dei palestinesi. La nuova catastrofe umanitaria e l'appello del Papa

L'esodo dei palestinesi. La nuova catastrofe umanitaria e l'appello del Papa

400 mila persone in movimento alla ricerca di una sicurezza che non esiste. Colpite le zone umanitarie. I bulldozer nella Città di Gaza.