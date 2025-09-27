Ucraina, blackout nella centrale nucleare di Zaporizhzhia

27 settembre 2025, ore 17:00
Kiev ha accusato la Russia di aver disconnesso l'impianto dalla rete elettrica ucraina nel tentativo di connetterla alla rete sotto il controllo della Federazione
Kiev ha accusato la Russia di aver disconnesso la centrale nucleare di Zaporizhzhia dalla rete elettrica ucraina nel tentativo di connetterla alla rete sotto il controllo della Federazione. "A causa delle azioni russe, la centrale nucleare di Zaporizhzhia è senza energia da quattro giorni. E' il decimo blackout per l'impianto provocato dai russi”, ha riferito sui social il ministro degli Esteri ucraino, Andrii Sybiha. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che la Russia riceverà una risposta proporzionale ai tentativi di provocare un blackout in Ucraina. "Se la Russia si pone l'obiettivo di provocare un blackout in Ucraina ogni inverno, allora non sono sicuro che la risposta dell'Ucraina e dei suoi partner debba essere diversa. La Russia deve sapere che i paesi civili si differenziano da quelli selvaggi in quanto non colpiscono mai per primi, non sono aggressori, ma questo non significa che siano deboli. Non c'è bisogno di mostrare debolezza. Se minacciano di oscurare la capitale dell'Ucraina, allora il Cremlino deve sapere che ci sarà un blackout anche nella capitale russa", queste le affermazioni rilasciate nelle scorse ore dal leader di Kiev. Il presidente ucraino, inoltre, ha annunciato di aver ricevuto da Israele un sistema di difesa aerea Patriot di fabbricazione statunitense, già dispiegato da un mese sul territorio del Paese invaso dalla Russia.
