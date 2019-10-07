Sicurezza stradale, De Micheli firma decreto per seggiolini antiabbandono

07 ottobre 2019, ore 19:00
Si tratta del passaggio conclusivo della Legge, dopo l'approvazione del Parlamento con il voto di tutti i gruppi politici
Il governo studia agevolazioni fiscali per l'acquisto di dispositivi antiabbandono sui seggiolini. Lo comunica il Mit. "In considerazione dell'importanza di questi dispositivi, volti a scongiurare eventi tragici come quelli accaduti negli ultimi anni, sono allo studio le modalità per attuare l'agevolazione fiscale prevista per favorirne l'acquisto ed incrementare le relative risorse" si legge nella nota del dicastero. La ministra De Micheli ha firmato il decreto attuativo dell'articolo 172 del Nuovo codice della strada per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli. Si tratta, spiega una nota del Mit, del passaggio conclusivo della Legge, dopo l'approvazione del Parlamento con il voto di tutti i gruppi politici, il parere favorevole acquisito dalla Commissione Europea e il via libera dei giorni scorsi del Consiglio di Stato.
Gli ultimi articoli di Redazione Web
Quirinale, il Presidente Mattarella: “Inammissibile che la Russia voglia riscrivere i confini con la forza”
Il capo dello Stato alla Conferenza degli ambasciatori d'Italia nel mondo: “Inediti centri opachi di potere disinformano, c’è un’aggressione ingiustificata all’Europa”. I nuclei del discorso sono due: l’attacco al multilateralismo e la guerra in Ucraina
Governo, l’Italia è sotto lente dell’agenzia Moody's: secondo gli analisti è in arrivo una promozione
E’ la speranza per domani sera della premier Giorgia Meloni e del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Il fondamento è la politica fiscale 'prudente' dell’esecutivo e il deficit per il 2025 al 3% del Pil, in linea con le norme Ue con un anno di anticipo