Sicurezza stradale, De Micheli firma decreto per seggiolini antiabbandono

Si tratta del passaggio conclusivo della Legge, dopo l'approvazione del Parlamento con il voto di tutti i gruppi politici

Il governo studia agevolazioni fiscali per l'acquisto di dispositivi antiabbandono sui seggiolini. Lo comunica il Mit. "In considerazione dell'importanza di questi dispositivi, volti a scongiurare eventi tragici come quelli accaduti negli ultimi anni, sono allo studio le modalità per attuare l'agevolazione fiscale prevista per favorirne l'acquisto ed incrementare le relative risorse" si legge nella nota del dicastero. La ministra De Micheli ha firmato il decreto attuativo dell'articolo 172 del Nuovo codice della strada per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli. Si tratta, spiega una nota del Mit, del passaggio conclusivo della Legge, dopo l'approvazione del Parlamento con il voto di tutti i gruppi politici, il parere favorevole acquisito dalla Commissione Europea e il via libera dei giorni scorsi del Consiglio di Stato.

