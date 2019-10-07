Sicurezza stradale, De Micheli firma decreto per seggiolini antiabbandono

Sicurezza stradale, De Micheli firma decreto per seggiolini antiabbandono

Sicurezza stradale, De Micheli firma decreto per seggiolini antiabbandono

Redazione Web

07 ottobre 2019, ore 19:00

Si tratta del passaggio conclusivo della Legge, dopo l'approvazione del Parlamento con il voto di tutti i gruppi politici

Il governo studia agevolazioni fiscali per l'acquisto di dispositivi antiabbandono sui seggiolini. Lo comunica il Mit. "In considerazione dell'importanza di questi dispositivi, volti a scongiurare eventi tragici come quelli accaduti negli ultimi anni, sono allo studio le modalità per attuare l'agevolazione fiscale prevista per favorirne l'acquisto ed incrementare le relative risorse" si legge nella nota del dicastero. La ministra De Micheli ha firmato il decreto attuativo dell'articolo 172 del Nuovo codice della strada per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli. Si tratta, spiega una nota del Mit, del passaggio conclusivo della Legge, dopo l'approvazione del Parlamento con il voto di tutti i gruppi politici, il parere favorevole acquisito dalla Commissione Europea e il via libera dei giorni scorsi del Consiglio di Stato.              

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Capodanno, gli italiani si preparano a festeggiare. Tra viaggi, cenoni e fuochi d'artificio vietati in alcune città

    Capodanno, gli italiani si preparano a festeggiare. Tra viaggi, cenoni e fuochi d'artificio vietati in alcune città

  • RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 Grand Opening, l’estate parte da qui! Domenica 31 maggio 2026 al Centrale del Foro Italico Roma

    RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 Grand Opening, l’estate parte da qui! Domenica 31 maggio 2026 al Centrale del Foro Italico Roma

  • Dopo il caso Grande Fratello, Alfonso Signorini si autosospende da Mediaset e parla di calunnie da parte di Corona

    Dopo il caso Grande Fratello, Alfonso Signorini si autosospende da Mediaset e parla di calunnie da parte di Corona

  • Medio Oriente: colloquio cruciale tra Trump e Netanyahu su Gaza,ricostruzione solo dopo il disarmo di Hamas

    Medio Oriente: colloquio cruciale tra Trump e Netanyahu su Gaza,ricostruzione solo dopo il disarmo di Hamas

  • Donna morta a Milano, ritrovato il corpo in via Paruta, potrebbe essere stata violentata e uccisa

    Donna morta a Milano, ritrovato il corpo in via Paruta, potrebbe essere stata violentata e uccisa

  • Campobasso: madre e figlia morte intossicate, cinque indagati tra il personale sanitario intervenuto

    Campobasso: madre e figlia morte intossicate, cinque indagati tra il personale sanitario intervenuto

  • “BIG & BANG” IL CAPODANNO ITALIANO DI RTL 102.5 E RADIO ZETA IN DIRETTA DA PIAZZA BRA A VERONA

    “BIG & BANG” IL CAPODANNO ITALIANO DI RTL 102.5 E RADIO ZETA IN DIRETTA DA PIAZZA BRA A VERONA

  • Manovra blindata alla Camera. Ira delle opposizioni: 'Non siamo passacarte'. In aula il ministro Giorgetti

    Manovra blindata alla Camera. Ira delle opposizioni: 'Non siamo passacarte'. In aula il ministro Giorgetti

  • Trump sente Putin e riceve Zelensky, 'accordo sempre più vicino'. Ora la palla è nel campo di Putin

    Trump sente Putin e riceve Zelensky, 'accordo sempre più vicino'. Ora la palla è nel campo di Putin

  • Scoppia un incendio alla festa di nozze, lo sposo tenta di spegnere il fuoco e si ustiona

    Scoppia un incendio alla festa di nozze, lo sposo tenta di spegnere il fuoco e si ustiona

Emma Bonino in terapia intensiva per una crisi respiratoria, è ricoverata al Santo Spirito di Roma

Emma Bonino in terapia intensiva per una crisi respiratoria, è ricoverata al Santo Spirito di Roma

E' vigile, per quasi dieci anni ha già combattuto con un tumore microcitoma polmonare, già ricoverata nell'ottobre del 2024 per problemi respiratori

Quirinale, il Presidente Mattarella: “Inammissibile che la Russia voglia riscrivere i confini con la forza”

Quirinale, il Presidente Mattarella: “Inammissibile che la Russia voglia riscrivere i confini con la forza”

Il capo dello Stato alla Conferenza degli ambasciatori d'Italia nel mondo: “Inediti centri opachi di potere disinformano, c’è un’aggressione ingiustificata all’Europa”. I nuclei del discorso sono due: l’attacco al multilateralismo e la guerra in Ucraina

Governo, l’Italia è sotto lente dell’agenzia Moody's: secondo gli analisti è in arrivo una promozione

Governo, l’Italia è sotto lente dell’agenzia Moody's: secondo gli analisti è in arrivo una promozione

E’ la speranza per domani sera della premier Giorgia Meloni e del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Il fondamento è la politica fiscale 'prudente' dell’esecutivo e il deficit per il 2025 al 3% del Pil, in linea con le norme Ue con un anno di anticipo