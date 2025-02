Sospetta intossicazione alimentare in alcune Rsa di Firenze, sale a tre il numero dei morti

È salito a tre il numero dei morti tra gli ospiti delle case di riposo del Gruppo Sereni Orizzonti in provincia di Firenze, a causa di gravi sintomi gastro intestinali dovuti probabilmente a un'intossicazione alimentare. In totale sono stati colpiti 114 ospiti s 173. Le prime due vittime sono un uomo di 88 anni e una donna di 89 anni. Entrambi ospiti della Rsa "Villa Desiderio" di Settignano, sulle colline intorno di Firenze. Il loro decesso risale a lunedì scorso. I due erano ricoverati all'ospedale di Santa Maria Nuova a Firenze. Con altri ospiti si erano sentiti male dopo aver consumato il pasto della mensa. Altri due ospiti della Rsa di Settignano sono stati ricoverati in gravi condizioni nell'ospedale fiorentino di Careggi, mentre altri anziani avrebbero accusano malori, ma senza necessità di cure. La terza vittima, questa mattina. Si è spenta all'ospedale fiorentino di Ponte a Niccheri. Ci sarebbe anche un quarto decesso, ma è stato escluso che possa ricollegarsi a questa vicenda.





L’indagine della Asl

La procura di Firenze ha aperto un fascicolo sulla vicenda e disposto l’autopsia sulle prime due vittime. La Asl Toscana Centro, intanto si è attivata. Presume che il focolaio di gastroenterite si sia attivato lo scorso 9 febbraio. Sono scattate anche in questo caso una serie di indagini, per identificare le possibili cause degli episodi di tossinfezione alimentare che hanno portato al malore gli ospiti. Sono stati campionati quattro alimenti al momento reperibili: si tratta di passato di carote, mix di verdure, coniglio e patate e pizza. Gli accertamenti dovranno chiarire se sono correlati ai disturbi gastro intestinali dello scorso 11 febbraio. Diversi si sopralluoghi nelle strutture da parte del personale medico dell'Igiene Pubblica e Nutrizione e del personale dell'Attività di Assistenza Sanitaria di Firenze, in collaborazione con il personale del Girot aziendale, per completare le indagini epidemiologiche al fine di avere un quadro complessivo dell'entità del focolaio in corso. In attesa di poter sentire i pazienti, la Asl ha raccolto informazioni dal personale infermieristico, ha precisato la Asl.





La cucina

Il lotto di pasti che potrebbe aver causato l'intossicazione, secondo quanto riportato dal quotidiano "La Nazione" dal Gruppo Sereni Orizzonti, sarebbe partito dal centro cottura della casa di riposo di Monsavano, a Pelago, in provincia di Firenze. La proprietà ha fatto sapere che i locali della cucina sono stati chiusi momentaneamente per accertamenti.