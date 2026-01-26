Sparatoria a Milano Rogoredo, un 28enne ucciso dalla polizia

Sparatoria a Milano Rogoredo, un 28enne ucciso dalla polizia

Sparatoria a Milano Rogoredo, un 28enne ucciso dalla polizia Photo Credit: ANSA

Sergio Gadda

26 gennaio 2026, ore 21:53

il colpo di pistola esploso da un agente di polizia durante un’operazione antidroga, il giovane aveva un’arma a salve e scoppia il caso politico

Poco prima delle 18 in via Impastato, a ridosso del cosiddetto “bosco della droga” di Milano Rogoredo, un giovane di 28 anni è stato ucciso da un colpo di pistola esploso da un agente di polizia durante un’operazione antidroga. Il giovane aveva con se un 'arma, ma solo in un secondo momento si scoprirà che quella impugnata dal ragazzo era una pistola a salve.


La ricostruzione

Secondo la prima ricostruzione fornita dalla polizia, una pattuglia composta da agenti in divisa e in borghese stava effettuando controlli contro lo spaccio quando un 28enne, cittadino marocchino con precedenti per droga e resistenza a pubblico ufficiale, durante un controllo, si è avvicinato mentre veniva fermato un presunto spacciatore. A quel punto avrebbe puntato l’arma contro gli agenti che gli hanno intimato l'alt. Solo dopo uno dei poliziotti ha sparato, colpendolo alla parte alta del corpo. All’arrivo dei soccorritori del 118 non c’era ormai più nulla da fare. A indagare è la Squadra mobile e coordinata dal pm di turno Giovanni Tarzia. L’obiettivo è quello di ricostruire in ogni dettaglio quanto accaduto nel tardo pomeriggio.


Le polemiche politiche

Immancabilmente tornano alla ente le immagini di Minneapolis, anche se qui la vicenda è diversa. Ma la notizia ha già aperto il dibattito tra le forze politiche e le immancabili polemiche.  Il primo intervento, istituzionale è stato quello del  ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che ha invitato alla cautela.: "Le prime notizie scontano un margine di approssimazione", ha detto, aggiungendo di " Non avere motivo di presumere sulla legittimità o proporzionalità dell’intervento. Non diamo scudi immunitari a nessuno. Chiedo solo di non fare presunzioni di colpevolezza. Saranno le autorità competenti a valutare serenamente lo svolgimento dei fatti". Dalla Lega è arrivata la reazione del vicepremier Matteo Salvini che si è schierato senza esitazioni: "Sto con il poliziotto, senza se e senza ma". In una nota, il partito ha espresso "solidarietà alle donne e agli uomini in divisa" e ha ribadito la necessità del pacchetto sicurezza, auspicando che nessun agente finisca ingiustamente nel tritacarne. Sulla stessa linea il deputato di Fratelli d’Italia Riccardo De Corato, ex vicesindaco di Milano, che ha puntato il dito contro l’amministrazione comunale: "Dai furti alle aggressioni fino alle sparatorie in pieno giorno. Questo è ciò che accade nella città del sindaco Sala, ancora una volta assente", criticando la scelta del primo cittadino di tenere per sé la delega alla sicurezza.  Più cauto il centrosinistra con il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha evitato commenti sul singolo episodio, ma ha sottolineato come "sul clima generale per la sicurezza il Governo continui a dire che va tutto bene, nonostante l’aumento dei reati come stupri, rapine e violenze".


I timori in città

Adesso il timore è che questo fatto di sangue alimenti di nuovo la tensione, come dopo la  morte di Ramy Elgaml, il 19enne egiziano deceduto lo scorso 24 novembre al termine di un inseguimento con i carabinieri. 


Argomenti

Rogoredo

Gli ultimi articoli di Sergio Gadda

Mostra tutti
  • La Treccani festeggia Caterina Caselli e 60 anni di “Nessuno mi può giudicare “

    La Treccani festeggia Caterina Caselli e 60 anni di “Nessuno mi può giudicare “

  • Usa: 37enne muore a Minneapolis, ucciso da un agente dell'Ice

    Usa: 37enne muore a Minneapolis, ucciso da un agente dell'Ice

  • Trovati morti in casa i genitori di Claudio Carlomagno

    Trovati morti in casa i genitori di Claudio Carlomagno

  • Chiuso il primo round dei colloqui Usa-Russia-Ucraina ad Abu Dhabi: nelle prossime ore altri confronti

    Chiuso il primo round dei colloqui Usa-Russia-Ucraina ad Abu Dhabi: nelle prossime ore altri confronti

  • Il femminicidio di Anguillara, non risponde al Pm Claudio Carlomagno, marito di Federica Torzullo, il corpo della donna è stato ritrovato ieri

    Il femminicidio di Anguillara, non risponde al Pm Claudio Carlomagno, marito di Federica Torzullo, il corpo della donna è stato ritrovato ieri

  • La nuova stagione di F1, da oggi la presentazione dei nuovi modelli

    La nuova stagione di F1, da oggi la presentazione dei nuovi modelli

  • Firmato l’accordo tra Ue e Mercosur, cosa significa e quali vantaggi porta all’Italia?

    Firmato l’accordo tra Ue e Mercosur, cosa significa e quali vantaggi porta all’Italia?

  • Oggi, martedì 13 gennaio 2026, ricorre il 14esimo anniversario del naufragio della Costa Concordia all’Isola del Giglio

    Oggi, martedì 13 gennaio 2026, ricorre il 14esimo anniversario del naufragio della Costa Concordia all’Isola del Giglio

  • È un bagno di sangue in Iran, oltre 2000 morti secondo la fondazione della Nobel Mohammadi, Trump valuta l'attacco

    È un bagno di sangue in Iran, oltre 2000 morti secondo la fondazione della Nobel Mohammadi, Trump valuta l'attacco

  • Musetti vola in finale a Hong Kong, oggi sfida Bublik e sale al n.5 del mondo

    Musetti vola in finale a Hong Kong, oggi sfida Bublik e sale al n.5 del mondo

Il ciclone Harry provoca pesanti disagi in Calabria, Sicilia e Sardegna, dove sono stati trovati vivi due pastori dispersi

Il ciclone Harry provoca pesanti disagi in Calabria, Sicilia e Sardegna, dove sono stati trovati vivi due pastori dispersi

Le previsioni per i prossimi giorni non lasciano spazio all'ottimismo, nel fine settimana nuovo peggiormento, oggi resta la massima allerta nelle tre regioni

Andrea Sempio intervistato a Verissimo su Canale 5

Andrea Sempio intervistato a Verissimo su Canale 5

L'unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Chiara Poggi si è raccontato a Silvia Toffanin: " Mi aspetto un rinvio a giudizio"

Donna tedesca uccisa in un bosco in Toscana, arrestati il compagno e una amica di lui

Donna tedesca uccisa in un bosco in Toscana, arrestati il compagno e una amica di lui

I due avrebbero architettato un piano: uccidere Franka Ludwig, simulare un incidente e incassare il premio della polizza sulla vita che proprio il compagno le aveva fatto stipulare