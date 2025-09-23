Star Wars torna al cinema con The Mandalorian and Grogu

Il primo trailer è arrivato. E con lui, la promessa di un nuovo capitolo nell’epopea di Star Wars, che dal 1977 plasma immaginari e attraversa generazioni.

A otto mesi dall’uscita prevista nelle sale (22 maggio 2026), The Mandalorian and Grogu comincia a delineare i contorni del prossimo film della saga, sotto la regia di Jon Favreau.

Il protagonista è ancora lui, Din Djarin, il Mandaloriano mascherato interpretato da Pedro Pascal, accompagnato dal piccolo Grogu, già icona globale con il nomignolo “Baby Yoda”.

Una coppia ormai familiare al pubblico grazie al successo della serie Disney+ The Mandalorian, che qui trasloca per la prima volta dal piccolo al grande schermo.

THE MANDALORIAN E GROGU ATTRAVERSANO LA GALASSIA

Il trailer, che già anima il dibattito tra i fan, mostra creature e battaglie che rinviano tanto alla space opera classica quanto al dinamismo visivo della nuova serialità: Grogu e Mando affrontano robot ostili, attraversano lande aliene e si ritrovano in un’arena a combattere una lucertola colossale.

Gli elementi per soddisfare gli appassionati di Star Wars sembrano esserci tutti. Resta ora da vedere se questa nuova pellicola sarà in grado di coinvolgere anche il pubblico più giovane, quello che ancora non conosce l’universo narrativo della saga ma che potrebbe scoprirlo per la prima volta proprio attraverso il grande schermo. Accanto a Pedro Pascal, un cast che mescola volti inattesi e suggestioni mitologiche: Sigourney Weaver, inedita pilota da caccia, Jeremy Allen White nei panni del figlio di Jabba the Hutt, e Jonny Coyne in quello di un signore della guerra imperiale.

Guardando il trailer di The Mandalorian and Grogu ci si rende conto che uno degli obiettivi di questo nuovo film è quello di provare a saldare le trame sparse della galassia, cercando una continuità che, negli anni, si è spesso frantumata tra sequel, prequel e spin-off.

THE MANDALORIAN & GROGU, LA TRAMA

La sinossi ufficiale restituisce il clima del film: "L’Impero del male è caduto e i signori della guerra imperiali rimangono sparsi per la galassia. Mentre la neonata Nuova Repubblica lavora per proteggere tutto ciò per cui la Ribellione ha combattuto, ha chiesto aiuto al leggendario cacciatore di taglie mandaloriano Din Djarin e al suo giovane apprendista Grogu."

Un equilibrio fragile, dunque, tra ordine e caos, dove il Mandaloriano si muove come un samurai nello spazio, in un universo in continua ricostruzione. Favreau, regista, produttore e mente creativa dietro la rinascita televisiva della saga, ha dichiarato: "Ho amato raccontare storie ambientate nel ricco mondo creato da George Lucas. La prospettiva di portare il Mandaloriano e il suo apprendista Grogu sul grande schermo è estremamente entusiasmante."

STAR WARS SI RIAPPROPRIA DEL GRANDE SCHERMO

Ambientato dopo Il ritorno dello Jedi, The Mandalorian and Grogu torna a raccontare il tempo sospeso tra la caduta dell’Impero e l’ascesa del Primo Ordine, uno spazio narrativo dove convivono disillusione, senso dell’avventura e tensione morale.

Al centro, ancora una volta, il rapporto tra un guerriero e il suo allievo, tra una figura paterna riluttante e una creatura misteriosa legata alla Forza.

Il cinema, del resto, è il luogo dove tutto è cominciato. E dove, forse, la saga potrà ritrovare il respiro epico che l’ha resa leggenda.



