Star Wars torna al cinema con The Mandalorian and Grogu

Star Wars torna al cinema con The Mandalorian and Grogu

Star Wars torna al cinema con The Mandalorian and Grogu Photo Credit: Ufficio Stampa Disney

Mario Vai

23 settembre 2025, ore 09:00

Il trailer svela il nuovo capitolo diretto da Jon Favreau. Un passaggio dalla serialità al grande schermo che cerca di unire fan storici e nuove generazioni

Il primo trailer è arrivato. E con lui, la promessa di un nuovo capitolo nell’epopea di Star Wars, che dal 1977 plasma immaginari e attraversa generazioni.

A otto mesi dall’uscita prevista nelle sale (22 maggio 2026), The Mandalorian and Grogu comincia a delineare i contorni del prossimo film della saga, sotto la regia di Jon Favreau.

Il protagonista è ancora lui, Din Djarin, il Mandaloriano mascherato interpretato da Pedro Pascal, accompagnato dal piccolo Grogu, già icona globale con il nomignolo “Baby Yoda”.

Una coppia ormai familiare al pubblico grazie al successo della serie Disney+ The Mandalorian, che qui trasloca per la prima volta dal piccolo al grande schermo.

THE MANDALORIAN E GROGU ATTRAVERSANO LA GALASSIA

Il trailer, che già anima il dibattito tra i fan, mostra creature e battaglie che rinviano tanto alla space opera classica quanto al dinamismo visivo della nuova serialità: Grogu e Mando affrontano robot ostili, attraversano lande aliene e si ritrovano in un’arena a combattere una lucertola colossale.

Gli elementi per soddisfare gli appassionati di Star Wars sembrano esserci tutti. Resta ora da vedere se questa nuova pellicola sarà in grado di coinvolgere anche il pubblico più giovane, quello che ancora non conosce l’universo narrativo della saga ma che potrebbe scoprirlo per la prima volta proprio attraverso il grande schermo. Accanto a Pedro Pascal, un cast che mescola volti inattesi e suggestioni mitologiche: Sigourney Weaver, inedita pilota da caccia, Jeremy Allen White nei panni del figlio di Jabba the Hutt, e Jonny Coyne in quello di un signore della guerra imperiale.

Guardando il trailer di The Mandalorian and Grogu ci si rende conto che uno degli obiettivi di questo nuovo film è quello di provare a saldare le trame sparse della galassia, cercando una continuità che, negli anni, si è spesso frantumata tra sequel, prequel e spin-off.

THE MANDALORIAN & GROGU, LA TRAMA

La sinossi ufficiale restituisce il clima del film: "L’Impero del male è caduto e i signori della guerra imperiali rimangono sparsi per la galassia. Mentre la neonata Nuova Repubblica lavora per proteggere tutto ciò per cui la Ribellione ha combattuto, ha chiesto aiuto al leggendario cacciatore di taglie mandaloriano Din Djarin e al suo giovane apprendista Grogu."

Un equilibrio fragile, dunque, tra ordine e caos, dove il Mandaloriano si muove come un samurai nello spazio, in un universo in continua ricostruzione. Favreau, regista, produttore e mente creativa dietro la rinascita televisiva della saga, ha dichiarato: "Ho amato raccontare storie ambientate nel ricco mondo creato da George Lucas. La prospettiva di portare il Mandaloriano e il suo apprendista Grogu sul grande schermo è estremamente entusiasmante."

STAR WARS SI RIAPPROPRIA DEL GRANDE SCHERMO

Ambientato dopo Il ritorno dello Jedi, The Mandalorian and Grogu torna a raccontare il tempo sospeso tra la caduta dell’Impero e l’ascesa del Primo Ordine, uno spazio narrativo dove convivono disillusione, senso dell’avventura e tensione morale.

Al centro, ancora una volta, il rapporto tra un guerriero e il suo allievo, tra una figura paterna riluttante e una creatura misteriosa legata alla Forza.

Il cinema, del resto, è il luogo dove tutto è cominciato. E dove, forse, la saga potrà ritrovare il respiro epico che l’ha resa leggenda.


Argomenti

Cinema
Star Wars
The Mandalorian and Grogu

Gli ultimi articoli di Mario Vai

Mostra tutti
  • Carlo Verdone chiude la sua "Vita da Carlo": la stagione finale dal 28 novembre su Paramount+

    Carlo Verdone chiude la sua "Vita da Carlo": la stagione finale dal 28 novembre su Paramount+

  • Sciopero generale per la Palestina, il mondo del cinema si mobilita

    Sciopero generale per la Palestina, il mondo del cinema si mobilita

  • Tom Holland colpito da una commozione cerebrale sul set di "Spider-Man": stop momentaneo alle riprese

    Tom Holland colpito da una commozione cerebrale sul set di "Spider-Man": stop momentaneo alle riprese

  • Cinema in Festa: dal 21 al 25 settembre 2025 il grande schermo a soli 3,50 euro in tutta Italia

    Cinema in Festa: dal 21 al 25 settembre 2025 il grande schermo a soli 3,50 euro in tutta Italia

  • La Festa del Cinema di Roma compie 20 anni: ecco il programma dell’edizione 2025

    La Festa del Cinema di Roma compie 20 anni: ecco il programma dell’edizione 2025

  • Jimmy Kimmel, bufera in Disney: tensioni e proteste dopo la sospensione

    Jimmy Kimmel, bufera in Disney: tensioni e proteste dopo la sospensione

  • Da Venezia alle sale: “Duse” di Pietro Marcello e “Sotto le nuvole” di Gianfranco Rosi da oggi al cinema

    Da Venezia alle sale: “Duse” di Pietro Marcello e “Sotto le nuvole” di Gianfranco Rosi da oggi al cinema

  • Alpha di Julia Ducournau, da oggi nelle sale il film presentato in concorso al Festival di Cannes 2025: trama e recensione

    Alpha di Julia Ducournau, da oggi nelle sale il film presentato in concorso al Festival di Cannes 2025: trama e recensione

  • La valle dei sorrisi, da oggi al cinema il nuovo horror di Paolo Strippoli: trama e recensione

    La valle dei sorrisi, da oggi al cinema il nuovo horror di Paolo Strippoli: trama e recensione

  • Come si è comportata Hollywood al box office estivo? Ecco i numeri dei principali film usciti negli ultimi mesi

    Come si è comportata Hollywood al box office estivo? Ecco i numeri dei principali film usciti negli ultimi mesi

La Festa del Cinema di Roma compie 20 anni: ecco il programma dell’edizione 2025

La Festa del Cinema di Roma compie 20 anni: ecco il programma dell’edizione 2025

Cuore pulsante della manifestazione è il concorso internazionale Progressive Cinema – Visioni per il mondo di domani, che propone 18 titoli provenienti da tutto il mondo

Material Love di Céline Song, l’amore ai tempi dell’algoritmo: trama e recensione

Material Love di Céline Song, l’amore ai tempi dell’algoritmo: trama e recensione

Lucy, giovane donna di successo, lavora in un'esclusiva agenzia di matchmaking, occupandosi di cercare il giusto partner per persone single

The Conjuring – Il Rito Finale riscrive le regole del box office horror. Ecco gli incassi record della pellicola

The Conjuring – Il Rito Finale riscrive le regole del box office horror. Ecco gli incassi record della pellicola

I dati aggiornati confermano un’apertura da 84 milioni di dollari negli Stati Uniti e 110 milioni dai mercati internazionali