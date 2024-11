Stash dei The Kolors derubato a Milano: "Un vero incubo" Photo Credit: agenziafotogramma.it

Il cantante della band racconta la vicenda. Ladri rintracciati e refurtiva recuperata

"Mi state scrivendo in tanti per la notizia di stamattina. Per fortuna io e la mia famiglia stiamo bene!". Inizia così il messaggio pubblicato nelle storie Instagram da Stash dei The Kolors. Il cantante, il cui nome all'anagrafe è Antonio Fiordispino, racconta di aver "vissuto un vero incubo" in questi giorni. Ecco cosa gli è successo, a Milano, in zona Porta Romana. Stash derubato: il racconto del cantante "La settimana scorsa, mentre uscivamo dalle prove per l’imminente tour europeo, sono stato avvicinato da due malviventi che mi hanno derubato. Un furto enorme! Non so se conoscevano i miei spostamenti, se sapevano che quel giorno avrei dovuto portare in banca tutti i miei orologi, ma non riuscivo a credere che in qualche secondo mi stavano rubando gli oggetti che ho impiegato una vita per poterli comprare… e invece sì! Tutto perso! Fortunatamente il tutto è successo in assenza delle mie bimbe. Sarebbe potuto essere un trauma per loro… e tutti gli oggetti del mondo non valgono un solo istante del loro amore! Tra l’altro, in quella borsa c’era anche il mio computer con dentro tutta la nuova musica. Un danno indescrivibile!". Il cantante prosegue nella ricostruzione di quanto accaduto a Milano: "In quegli istanti di panico sono riuscito a non perdere la lucidità e mi sono fiondato presso gli uffici della Squadra Mobile di Milano, per sporgere denuncia il prima possibile… cosa che si è rivelata cruciale per far sì che gli agenti svolgessero il loro lavoro in maniera impeccabile. E soprattutto IN TEMPI RECORD! Stamattina ho ricevuto la telefonata dalla Polizia che mi ha informato che sono stati beccati i ladri e addirittura sono riusciti a recuperare tutto. Mi sento di dirgli un GRAZIE immenso! Soprattutto per la vicinanza che ho sentito durante questi giorni così pesanti". Quindi, il consiglio rivolto a follower e fan: "Il mio consiglio dopo questa brutta esperienza: DENUNCIATE! APPENA SUCCEDE! SENZA ASPETTARE!" Cosa avevano rubato a Stash dei The Kolors Secondo quanto si apprende, il frontman dei The Kolors è stato distratto dal finto allarme per la presenza di un gatto sotto la sua auto, un Suv. Proprio in quel momento, i malviventi gli hanno sottratto gli effetti personali, tra cui anche quattro orologi di lusso del valore di decine di migliaia di euro. Gli agenti di polizia sono riusciti a rintracciare i ladri anche grazie a una foto scattata dallo stesso Stash alla loro auto. Si tratta di un anglo-algerino di 50 anni, con precedenti, e di un marocchino di 27, entrambi irregolari. Il 50enne è stato espulso dall'Ufficio immigrazione della questura di Milano.

Stash The Kolors

