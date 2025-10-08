Stop all'associazione di termini come "veggie burger" e "salsicce di Tofu". Il Parlamento Ue approva l'emendamento

Stop all'associazione di termini come "veggie burger" e "salsiccie

Stop all'associazione di termini come "veggie burger" e "salsiccie Photo Credit: ANSA

Valentina Iannicelli

08 ottobre 2025, ore 16:15

Burger, salsicce e scaloppine: per il Parlamento europeo termini associati alla carne non dovrebbero essere usati anche per i prodotti a base vegetale. Il 14 ottobre gli Stati membri inizieranno i negoziati

L'Aula di Strasburgo ha approvato le modifiche mirate al regolamento sull'organizzazione comune dei mercati agricoli (Ocm), compreso un emendamento proposto dalla relatrice del Ppe Céline Imart, che impone il divieto di utilizzare termini riconducibili alla carne per i prodotti vegetali, come 'burger veggie' o 'salsiccia di tofu'. Gli eurodeputati introducono, dunque, una nuova definizione di carne come "parti commestibili di animali" e stabiliscono che denominazioni quali "bistecca", "scaloppina", "salsiccia" o "hamburger" siano riservate esclusivamente ai prodotti che contengono carne, escludendo quelli coltivati in laboratorio. Lo si apprende da un comunicato pubblicato dall'Eurocamera, che delinea le modifiche proposte. Per un eventuale divieto servirà un accordo con gli Stati membri nei negoziati sulla proposta.

L'EMENDAMENTO

L'emendamento a firma della relatrice, il numero 113, aveva già incassato il sì della commissione Agricoltura (Agri) lo scorso mese ed è stato sostenuto oggi con 355 voti a favore, 247 contrari e 30 astenuti. Fino all'ultimo l'esito del voto è stato però incerto: solo ieri il capogruppo del Ppe, Manfred Weber, da Strasburgo aveva definito "non una priorità" l'emendamento promosso dalla relatrice, confermando che il gruppo era spaccato sulla questione. Già nel 2020 l'Eurocamera si trovò a pronunciarsi sulla possibilità di divieto nel quadro della revisione della Pac, un tentativo all'epoca respinto infine dall'Aula di Strasburgo. La revisione del regolamento Ocm è stata proposta dalla Commissione europea in risposta alle proteste dei trattori dello scorso anno per rafforzare la posizione contrattuale degli agricoltori nella filiera. Tra le altre cose, gli eurodeputati hanno sostenuto l'obbligo di contratti scritti per le consegne di prodotti agricoli nell'Unione, con alcune eccezioni in settori su richiesta di un'organizzazione rappresentativa del settore. I negoziati con gli Stati membri sulle modifiche all'Ocm inizieranno martedì 14 ottobre.

LE POSIZIONI

La relatrice Céline Imart durante il dibattito in plenaria ha sostenuto che "il reddito agricolo: è una questione di giustizia, dignità e talvolta di sopravvivenza. Chi produce il nostro cibo rappresenta la nostra identità. Questo strumento è il minimo che dobbiamo loro". Di parere opposto Valentina Palmisano, , europarlamentare del Movimento 5 Stelle che in una nota ha sostenuto: "il voto del Parlamento europeo contro l'uso del termine 'veggie burger' alimenta l'ennesima e paradossale caccia alle streghe contro l'uso e il consumo delle proteine vegetali. Tra l'altro, ricordiamo agli smemorati della destra che i 'veggie burger' sono prodotti con i legumi e le verdure che producono i nostri agricoltori e che quindi con il loro voto di oggi tappano le ali a un mercato in continua crescita". Per poi aggiungere: "i consumatori non sono stupidi e sanno cosa comprano quando vanno a fare la spesa. I veri problemi dell'agricoltura sono ben altri, il Mercosur, i dazi di Trump, i tagli alla Pac, la destra ci parli pure di questo, altrimenti alimenta solo fumo negli occhi dei cittadini", conclude l'eurodeputata.


Argomenti

emendamento europeo
salsicce di tofu
veggie burger

Gli ultimi articoli di Valentina Iannicelli

Mostra tutti
  • Nuova Flotilla bloccata da Israele a 120 miglia da Gaza. 'Un rapimento' secondo gli attivisti. Blocco navale legale secondo Tel Aviv

    Nuova Flotilla bloccata da Israele a 120 miglia da Gaza. 'Un rapimento' secondo gli attivisti. Blocco navale legale secondo Tel Aviv

  • Egitto, nella Baia dello Sceicco va in scena il secondo round di colloqui per la pace a Gaza. I nodi e le speranze

    Egitto, nella Baia dello Sceicco va in scena il secondo round di colloqui per la pace a Gaza. I nodi e le speranze

  • Sharm el-Sheik, pronte le delegazioni per i primi colloqui. Molti i nodi da sciogliere

    Sharm el-Sheik, pronte le delegazioni per i primi colloqui. Molti i nodi da sciogliere

  • Scioperi in tutta Italia per la Flotilla e Gaza. Un milione in piazza. A Bologna una donna rischia di perdere un occhio

    Scioperi in tutta Italia per la Flotilla e Gaza. Un milione in piazza. A Bologna una donna rischia di perdere un occhio

  • Abbordate alcune imbarcazioni della Global Sumud Flotilla dalle navi militari israeliane. Arrestata Greta Thumberg

    Abbordate alcune imbarcazioni della Global Sumud Flotilla dalle navi militari israeliane. Arrestata Greta Thumberg

  • Strage nel Sannio, confessa Ocone: mia moglie autoritaria e aggressiva. La figlia combatte tra la vita e la morte

    Strage nel Sannio, confessa Ocone: mia moglie autoritaria e aggressiva. La figlia combatte tra la vita e la morte

  • Mattarella in Kazakistan e Azerbaigian: la Carta delle Nazioni Unite come riferimento costante per i Paesi

    Mattarella in Kazakistan e Azerbaigian: la Carta delle Nazioni Unite come riferimento costante per i Paesi

  • La Flotilla continua il suo viaggio verso Gaza nonostante gli ammonimenti. Trump tratta con Netanyahu per la pace

    La Flotilla continua il suo viaggio verso Gaza nonostante gli ammonimenti. Trump tratta con Netanyahu per la pace

  • Svolta a Garlasco: indagato l'ex procuraotre

    Svolta a Garlasco, indagato l'ex procuratore di Pavia. L'accusa: 'corrotto per scagionare Sempio'

  • Disposto un fermo per l'omicidio di Spoleto. Decisive le testimonianze dei conoscenti dell'indagato

    Disposto un fermo per l'omicidio di Spoleto. Decisive le testimonianze dei conoscenti dell'indagato

Il giallo del sequestro lampo del 17enne nel ragusano. Il procuratore Puleio, non c'è stata estorsione

Il giallo del sequestro lampo del 17enne nel ragusano. Il procuratore Puleio, non c'è stata estorsione

Le indagini proseguono su tutte le altre ipotesi investigative. La vittima, mi hanno tenuto in campagna ma non so dire dove

Omicidio Poggi: per i Ris ha agito una sola persona, questo il risultato della nuova perizia ematica

Omicidio Poggi: per i Ris ha agito una sola persona, questo il risultato della nuova perizia ematica

Depositata oggi la Bpa (Bloodstain pattern analysis), che esclude dalla scena di Garlasco un'altra figura, si tratta di un documento di oltre trecento pagine

Tragedia a in provincia di Lecco, due ragazze di 21 anni travolte e uccise da un’auto mentre andavano alla festa

Tragedia a in provincia di Lecco, due ragazze di 21 anni travolte e uccise da un’auto mentre andavano alla festa

Milena e Giorgia, 21 anni, hanno perso la vita investite lungo la provinciale di Brivio. Una terza amica si è salvata. Arrestato il trentenne alla guida