Strasburgo striglia l'Italia per la condizione delle carceri. Dal 41 bis Cospito chiede i domiciliari

PHOTO CREDIT: agenziafotogramma.it

Violenze e intimidazioni tra detenuti, sovraffollamento negli istituti di pena. Queste le motivazioni principali che hanno spinto al monito l'organo anti tortura del Consiglio d'Europa. L’Italia è costretta ancora una volta ad un’analisi approfondita sulle condizioni di vita dei detenuti, con Strasburgo che non si limita a chiedere un miglioramento ma chiede misure specifiche per le donne e i transessuali in prigione.



Altro tema di strettissima attualità, diventato anche dibattito nelle aule parlamentari negli ultimi mesi con la vicenda Cospito, riguarda l'abolizione dell'isolamento diurno e il riesame della gestione dei detenuti sottoposti al regime "41-bis". Tra le carceri segnalate per eccesso di violenza ci sono Lorusso e Cutugno a Torino e quello di Regina Coeli a Roma. Per il sovraffollamento invece c’è il record negativo di Monza che raggiunge il 152%.

LE DIRETTIVE DI MIGLIORAMENTO DEL COMITATO EUROPEO

Il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (Cpt) fa riferimento a visite nelle carceri e testimonianze ascoltate lo scorso anno. Nel rapporto si osserva che i carcerati dicono di sentirsi insicuri e affermano di non avere il supporto degli agenti penitenziari, che spesso si trovano fuori dalle sezioni e quindi vengono a conoscenza di quanto è accaduto solo dopo grazie alla segnalazione dei detenuti. Per quanto riguarda gli atti violenti, l'indicazione volta a limitare la violenza tra detenuti è quella di promuovere un vero sistema di sorveglianza dinamica da parte del personale penitenziario.

Per quanto riguarda invece il sovraffollamento, Strasburgo non propone di intervenire strutturalmente ampliando e aumentando i posti negli istituti di pena ma piuttosto invita le autorità ad adottare una strategia coerente più ampia, che copra sia l'ammissione in carcere sia il rilascio, per assicurare che la detenzione sia veramente la misura di ultima istanza.