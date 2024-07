Aurora Ramazzotti ancora nel mirino di un hater, difeso anche da Fabrizio Corona

LA VICENDA

La showgirl è abituata ad averci a che fare, e sa rispondere a tono! Un nuovo episodio di ‘attacco virtuale’ alla neo mamma alle sue storie di Instagram: “tu bruttina […] il bimbo diretta conseguenza”. Aurora, attraverso i social, ha sempre cercato di trasmettere messaggi positivi di self confidence e di incoraggiamento per chi la segue, ma spesso si è trovata ad essere oggetto di critiche brutali sul suo aspetto fisico. Però, un conto è gestire le critiche rivolte a lei, un altro è trovarsi davanti ad affermazioni pesanti su figlio e compagno. Probabilmente proprio per questo, la Ramazzotti mamma del piccolo Cesare, nato un anno e mezzo fa, ha deciso di non lasciar correre e di rispondere al commento velenoso. L’odiatore le aveva scritto di averla vista all’Ikea la mattina “tu sei bruttina ma lo sai. Tuo marito boh, accento imbarazzante e in palestra si dimentica di fare le gambe. Il bimbo è una conseguenza del tutto. Male un po’ tutto”. Lei decide di condividere il commento nelle sue stories e di usare un pizzico di ironia per contrastare la cattiveria e spegnere la polemica: “A me capita spesso di immaginare le persone cattive che popolano sui social come creature mitologiche tipo dei fauni, dei goblin, tutte ricurve, rannicchiata e dietro il loro schermo al buio a vomitare frustrazione. Invece vanno all’Ikea. Sono tra noi amici.“. La risposta è efficace, ma non sufficiente a chiudere la vicenda.

CORONA

Si inserisce nel confronto Fabrizio Corona con il suo blog Dilinger News che affianca l’hater e lo sostiene: “Come si fa a non dare ragione a chi ha mandato quel messaggio alla Ramazzotti? È inevitabile essere attaccati ed è altrettanto giusto che il popolo, lo stesso che dà loro gloria e fama, possa dire quello che pensa”. La Ramazzotti non si scoraggia e risponde: “Sono d’accordo! Per questo insegnerò a mio figlio che usare i social per spargere odio non solo è concesso ma è anche giusto. Toglieteci tutto ma non il diritto di insultare l’aspetto fisico di un’intera famiglia incluso un bambino di un anno. Viva la libertà di espressione ma dietro a uno schermo e con un profilo falso!”. Poi ha rincarato: “So che non avrei dovuto rispondere ma una volta ho sentito un detto che mi è rimasto impresso: accettereste mai un consiglio dalla persona che vi sta insultando?“, E ha concluso dicendo: “Ao Fabrì, ho litigato con mia cugina… Mi dai un consiglio su come chiarire? Ehm, no… allora perché ti preoccupi della sua opinione?”. Vedremo ancora strascichi della vicenda?