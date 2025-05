La sede vacante vaticana è ambita non solo dai cardinali. Questa mattina il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è presentato ai sui followers sugli account social della Casa Bianca vestito da papa. La mitra bianca sul capo bordata in oro, l’abito talare e il crocefisso al collo, sempre in oro -quello di Papa Francesco era in metallo-, mentre impartisce la benedizione, il fotomontaggio è stato poi postato anche su Truth dallo stesso presidente. E così, a pochi giorni di distanza dall’inizio del Conclave, che prenderà il via il prossimo 7 maggio, The Donald si propone scherzosamente, ma chissà fino a che punto, come erede di Pietro.

'NESSUNO MEGLIO DI ME'

Il Tycoon aveva detto, tornando dal funerale di Papa Francesco lo scorso 26 aprile, che non gli sarebbe spiaciuto salire al Soglio Pontificio, e l’intelligenza artificiale ha fatto il resto. “Sarei un ottimo Papa” aveva dichiarato Trump, nello stile informale che è la cifra della comunicazione del presidente americano “sarebbe la mia prima scelta, nessuno lo farebbe meglio di me” aveva concluso. E nell’occasione dell’esequie, lo stile del presidente avevo fatto irruzione anche nell’outfit: il leader si era presentato in abito blu navy, rompendo l’etichetta, che avrebbe prescritto il nero o colori comunque scuri. E chissà quanto più seriamente, Trump ha auspicato che l’arcivescovo di New York, il cardinale Timothy Michael Dolan, uno dei prelati americani presenti al conclave, diventasse il prossimo pontefice. «Devo dire che c’è un cardinale di un posto chiamato New York che è molto bravo. Vedremo cosa succede», ha detto. Gli Stati Uniti avranno dieci cardinali rappresentati al conclave e Dolan era presente anche a quello del 2013, dove fu eletto papa il cardinale argentino Jorge Bergoglio.

RUBIO PAPABILE?

Ma il papato è argomento dibattuto Oltreoceano. Nei giorni scorsi, lo scranno papale era stato proposto scherzosamente anche al Segretario di Stato, Marco Rubio dal vicepresidente JD Vance a seguito della nomina ad interim dello stesso Rubio a Consigliere della sicurezza Nazionale. C’è «una posizione aperta per un devoto cattolico»: quella del Papa, ha scherzato sui social Vance. E Rubio ha risposto di non essere disponibile, perché è felicemente sposato.