Giro d'Italia 2025: Roma ospiterà l'ultima tappa, con un omaggio speciale a Papa Francesco

Nella protomoteca del Campidoglio, nel cuore di Roma, è stata presentata l’ultima tappa dell’edizione 108 del Giro d’Italia 2025 che si correrà sulle strade della Capitale domenica primo giugno, per il terzo anno consecutivo. La corsa Rosa, però, in questa occasione presenterà il suo omaggio al Pontefice scomparso nei giorni scorsi: la frazione di chiusura attraverserà i Giardini Vaticani uscendo dalla Porta del Perugino davanti a Casa Santa Marta, dove Papa Francesco ha trascorso i suoi 12 anni di Pontificato, mentre il ritrovo di partenza sarà alle Terme di Caracalla. Un passaggio voluto fortemente dal Papa nell’anno del Giubileo. Il sindaco di Roma Gualtieri si è detto felice e orgoglioso di accogliere il Gran finale in rosa, in questa versione giubilare

IL SINDACO GUALTIERI

"Siamo felici ed orgogliosi di accogliere per il terzo anno consecutivo l’arrivo del Giro d’Italia a Roma, il gran finale in rosa di cui tutti gli amanti della grande corsa in bici non possono più fare a meno. E’ una presenza che quest’anno si rinnova con un’emozionante partenza simbolica dalla Città del Vaticano: un omaggio a Papa Francesco, alla sua figura e al suo messaggio di speranza proprio nell'anno del Giubileo. Sarà un’indimenticabile vigilia della festa della Repubblica, una giornata che unirà passione sportiva e valori universali, in un percorso che toccherà il cuore della Grande Bellezza per concludersi al Circo Massimo. Il Giro d’Italia regalerà al mondo un finale spettacolare e Roma sarà ancora una volta al suo fianco per farne una nuova indimenticabile cartolina".

CAIRO E ONORATO

Durante la conferenza stampa il microfono è rotolato tra le mani dei grandi protagonisti dell’evento vergato da RCS. Il presidente, Urbano Cairo ha ribadito quanto il messaggio del Papa conferisca all’evento un valore ancora più alto “Sarà una tappa indimenticabile, in cui sport e cultura si intrecceranno in uno scenario unico al mondo. Il prossimo 1 giugno sarà indubbiamente una giornata da ricordare". Poi Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda del Comune di Roma ha specificato che il gran finale a Roma è “una scommessa vinta”, Auspicando che diventi “una tradizione per la Capitale. L’arrivo sarà al Circo Massimo, dopo 143 chilometri, con 8 giri finali di circuito nel centro cittadino. È la settima volta nella storia del ciclismo che il giro termina a Roma.

TRA SCULTURE E MURALES

Anche quest'anno RCS Sports & Events e Roma Capitale, in collaborazione con Atac, realizzeranno un murale dedicato al Giro d'Italia. L’opera, una scultura a firma di Daniele Fortuna, sarà trasposta attraverso un processo di digitalizzazione dall’artista alla stazione metropolitana, quest’anno a Eur-Magliana, diventando il nuovo murale. L'iniziativa, che verrà inaugurata il 2 giugno, vuole rendere omaggio a una delle competizioni sportive più coinvolgenti e apprezzate da sempre dal pubblico, quale segno tangibile della legacy sul territorio.