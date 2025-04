Mattarella sta bene. La nota del Quirinale dopo il ricovero del Presidente della Repubblica

Sergio Mattarella ha passato una notte tranquilla dopo l'impianto del pacemaker e già questa mattina ha letto i giornali sul suo ipad, scrive il Quirinale.

LA NOTA DEL COLLE

Arrivano notizie confortanti, dunque, sulla salute del Capo dello Stato. La nota dal Colle continua spiegando che, “da quanto si è appreso, il presidente della Repubblica sta bene ed è in attività. Ora saranno monitorate le sue condizioni ma in casi di questo genere le dimissioni dall'ospedale, in questo caso il santo Spirito di Roma, avvengono entro le 48 ore dall'impianto. Quindi teoricamente già in giornata ma più probabilmente nella giornata di domani”. Mattarella è stato portato in ospedale ieri, dopo l’incontro con il primo ministro montenegrino, ultimo appuntamento in agenda della giornata. L’ufficio stampa del Presidente, a seguito della diffusione della notizia, che inizialmente era stata tenuta riservata, aveva specificato che l’intervento era pianificato da tempo e che era stato effettuato alle ore 20.00. Al termine dell'operazione, “il presidente è rientrato nel reparto di cardiologia”. Dopo l’apprensione circolata a seguito del ricovero, fonti mediche avevano tranquillizzato istituzioni e gente comune. ‘L’intervento è andato bene, il presidente non ha sintomi particolari, e le condizioni cliniche erano stabili”.

AUGURI DI PRONTA GUARIGIONE

Questa mattina, l'aula della Camera ha riservato un lungo applauso al presidente quando il sottosegretario alla Difesa Matteo Perego di Cremnago, prima di iniziare il suo intervento, ha fatto gli "auguri di pronta guarigione" al capo dello Stato. Vicinanza e auguri di pronta guarigione arrivano da tutto il mondo politico e non. La presidente del Consiglio Meloni ha scritto sui social che l’Italia attende Mattarella con la sua forza e dedizione di sempre. Il ministro Tajani si è augurato di rivedere il presidente a lavoro subito dopo Pasqua, il presidente della camera La Russa si è detto sollevato per il buon esito dell’intervento. "Il Veneto è vicino al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a cui rivolgiamo un grande abbraccio e l'augurio di una pronta guarigione dopo l'intervento programmato” ha scritto il presidente della regione Veneto, Luca Zaia. “In questi anni, il presidente ha sempre dimostrato grande attenzione verso i nostri territori e la gente del Veneto, dimostrando una sensibilità che non dimentichiamo." Continua il governatore. "Lo aspettiamo presto di nuovo pienamente in forze – conclude Zaia - con quella sobrietà e quel senso dello Stato che sono diventati un esempio anche per le nuove generazioni”.