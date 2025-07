Sull’estate degli italiani arriva il “caro gelato” prezzi aumentati del 30% in quattro anni Photo Credit: agenzia Fotogramma

Con il caldo cresce la voglia di gelato, ma il simbolo della stagione per eccellenza ha subito negli ultimi anni una vera e propria impennata dei prezzi. Se da un alto i consumi crescono del 4% rispetto all’estate 2024, il piacere di assaporare una delle golosità tipiche dell’estate costa sempre di più. Negli ultimi quattro anni, i prezzi al dettaglio del gelato confezionato sono aumentati di quasi il 30%. Lo mette in evidenza uno studio del Centro di formazione e ricerca sui consumi che ha analizzato i dati dell’Osservatorio prezzi del Mimit. Il costo medio di un chilo di gelato in vaschetta ha raggiunto i 5,87 euro, contro i 4,54 euro del 2021.





Firenze regina dei rincari

Se si scende nel dettaglio dei dati e si guarda al territorio, Firenze è la città più cara dove acquistare il gelato. Il prezzo medio è di 8,05 euro al chilo. Seguono Forlì con 7,68 euro, quindi Bolzano con 7,19 euro, Ravenna, 7,18 euro e Biella con 7,14 euro. È molto più “economico” magiare un gelato a Macerata, dove la vaschetta da un chilo costa mediamente 4,55 euro. Quindi Treviso, dove si pagano 4,56 euro al chilo e Cuneo con 4,64 euro.





I rincari

Padova detiene il primato del rincaro più elevato: rispetto al 2021, il prezzo del gelato ha subito un rialzo del prezzo del 54,3%. Anche Modena (+50,4%) e Livorno (+43,5%) sono città dove il gelato ha subito i più forti aumenti. Meglio mangiare un gelato ad Ancona dove l’aumento è stato solo del 6,4% e Cremona, +9,3%. Solo sei province italiane hanno registrato un incremento inferiore al 20% in quattro anni.





L’escalation dei prezzi

A cos’è dovuto questo aumento dei prezzi? Sicuramente dalla crisi energetica e dalla guerra in Ucraina, ma tra le principali voci del rialzo del prezzo del gelato c’è la crisi di alcune materie prime fondamentali, come il cacao. Questo è comunque un business da 1,9 miliardi. E si parla solo del gelato confezionato.





Piacere irrinunciabile

Un piacere irrinunciabile per milioni di italiani che mediamente consumano circa 2 chilogrammi pro capite all’anno. Dai dati si evince che sono state vendute 3,7 miliardi di porzioni di gelato. E questo riguarda solo il settore del gelato confezionato. Aggiungendo anche quello artigianale, il giro d’affari complessivo supera i 3 miliardi di euro.