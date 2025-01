Supercoppa italiana, stasera su RTL 102.5 lo speciale per la prima semifinale Inter-Atalanta Photo Credit: agenziafotogramma.it

Oggi, giovedì 2 gennaio 2025, inizia la 37esima edizione della Supercoppa italiana di calcio.

A sfidarsi saranno Inter, Milan, Juventus e Atalanta.

Supercoppa italiana 2025: come funziona il torneo

Confermato il format della Supercoppa che prevede una Final Four, con tre match, due semifinali e la finale. L’Inter campione d’Italia sfiderà l’Atalanta (finalista della scorsa Coppa Italia) e la Juventus, che ha alzato al cielo la Coppa Italia, affronterà il Milan, arrivato secondo nello scorso campionato.

Chi vince, accederà alla finale, in programma lunedì 6 gennaio 2025, alle ore 20.00.

Tutte le partite si giocheranno in Arabia Saudita, a Riyad, nel modernissimo Al-Awwal Park Stadium.

Si tratta dell'impianto che normalmente ospita le gare dell'Al Nassr, la formazione allenata da Stefano Pioli in cui milita Cristiano Ronaldo.

RTL 102.5 trasmetterà in diretta uno speciale dedicato alla semifinale Inter-Atalanta. Calcio di inizio alle ore 20.00.

Inter-Atalanta: le probabili formazioni

Per Gasperini qualche problema di formazione, considerando le assenze di Retegui, Ruggeri e Scamacca.

Davanti a Carnesecchi, la difesa a tre dovrebbe essere composta da Kossonou (favorito su Dijmsiti), Hien e Kolasinac.

Sulle fasce Bellanova e Zappacosta, mentre in mediana ci saranno De Roon ed Ederson.

Zaniolo dovrebbe partire titolare al posto di Pasalic, a supporto di De Ketelaere e Lookman.

Meno dubbi per Inzaghi, che non potrà contare su Acerbi e Pavard. Davanti a Sommer, ecco Bisseck, De Vrij e Bastoni con Dumfries e Dimarco sulle fasce.

A centrocampo Barella e Mkhitaryan vicino a Calhanoglu. Thuram e Lautaro Martinez coppia d'attacco.

Supercoppa italiana 2025: curiosità

Prima curiosità: nella Final Four di Supercoppa italiana in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari non saranno disputati i tempi supplementari, ma si andrà direttamente ai calci di rigore.

Seconda curiosità: per la finalissima del 6 gennaio sono attesi a Riad alcune legends e ambasciatori della Serie A: Donadoni, Candela, Ferrara, Pirlo, Toni, Del Piero, Materazzi, Vieri, Zambrotta, Oddo, Capello, Borriello e Di Biagio.

Parteciperanno alla cena di gala di domenica e al torneo di padel del giorno successivo.

Terza e ultima curiosità: alcuni fortunati tifosi si aggiudicheranno i palloni ufficiali di tutte le gare di questa Supercoppa.

I palloni dei gol segnati saranno infatti messi all’asta attraverso un QR code da scannerizzare e visibile sugli schermi durante le partite.

Sono dotati di un chip NFC che permetterà ai futuri proprietari di visualizzare il gol e accedere poi al certificato di autenticità.