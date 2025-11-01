Suv contro volante a Torre del Greco. Un poliziotto morto, un altro gravemente ferito. E' caccia al conducente dell'auto

Non doveva essere in servizio il poliziotto morto la scorsa notte a Torre del Greco. Aniello Scarpati, 47 anni, aveva accettato un cambio turno sostituendo un collega che non poteva svolgere il suo lavoro. L’agente era dal lato passeggero quando il suv invadendo la corsia opposta di marcia ha centrato l'auto della polizia. L’impatto è stato tanto violento da far ribaltare la volante facendola finire in un fossato. Il poliziotto è stato sbalzato fuori per dieci metri ed è morto sul colpo, il collega gravemente ferito è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. A bordo dell’auto di grossa cilindrata che percorreva a tutta velocità viale Europa, 6 persone. Alla guida un 28enne di Ercolano al momento irreperibile, gli agenti del commissariato di polizia di Torre del Greco hanno rintracciato gli altri 5 ragazzi: 3 sono minorenni e in tre si sono fatti medicare in ospedale. Dopo il terribile impatto, tutti si sono dati alla fuga, lasciando il suv incidentato e i due poliziotti sul posto, senza prestare soccorso. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha espresso cordoglio dicendosi profondamente rattristato per quanto accaduto. Addolorati anche la presidente del consiglio, Giorgia Meloni e il ministro dell’interno, Matteo Piantedosi.

LE REAZIONI

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al Capo della Polizia, Prefetto Vittorio Pisani, ha espresso il suo cordoglio. "Ho appreso la notizia dell'incidente stradale, avvenuto a Torre del Greco nelle prime ore di oggi, che ha coinvolto una vettura della Polizia di Stato in attività di servizio, in cui ha perso la vita l'Assistente Capo Coordinatore Aniello Scarpati. Profondamente rattristato, esprimo sentimenti di solidarietà e vicinanza a Lei e a tutto il Corpo, pregandola di far pervenire ai familiari le espressioni della mia commossa partecipazione al loro cordoglio. All'agente rimasto ferito rivolgo il più sentito augurio di pronta guarigione". Sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si è detta "Addolorata per la morte di un poliziotto e il ferimento del collega in un incidente stradale avvenuto questa notte a Torre del Greco, in provincia di Napoli, mentre erano in servizio. Il mio profondo cordoglio va alla famiglia dell'Assistente Capo Coordinatore, Aniello Scarpati, insieme alla vicinanza che desidero esprimere all'agente rimasto ferito e a tutta la polizia di Stato''.