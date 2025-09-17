Tennis, Coppa Davis, l’Italia pesca l’Austria ai quarti di finale

Tommaso Angelini

17 settembre 2025, ore 14:13

Le Final 8 si disputeranno a Bologna dal 18 al 23 novembre. Gli Azzurri di Filippo Volandri sono chiamati a difendere il titolo. Possibile incontro in finale con la Spagna di Alcaraz

SARÀ ITALIA-AUSTRIA AI QUARTI DI FINALE

Il sorteggio di Bologna ha ufficialmente delineato il percorso dell’Italia nella Final 8 di Coppa Davis, che si svolgerà dal 18 al 23 novembre. Gli azzurri guidati da Filippo Volandri esordiranno ai quarti di finale contro l’Austria, in un match che aprirà la strada a una possibile semifinale contro la vincente della sfida tra Belgio e Francia. Per arrivare all’atto conclusivo, l’Italia potrà evitare la Spagna di Carlos Alcaraz, che affronterà la Repubblica Ceca e resterebbe dunque un’eventuale avversaria soltanto in finale.

LA POSSIBILITÀ DI FARE TRIS

La squadra azzurra arriva a questo appuntamento con l’obiettivo di conquistare un terzo trionfo consecutivo, dopo i successi ottenuti a Malaga nel 2023 e 2024. Un risultato che, se centrato, consoliderebbe ulteriormente il momento magico del tennis italiano, frutto di un percorso costruito con pazienza, talento e spirito di squadra.

LE PAROLE DEL PRESIDENTE DELLA FITP ANGELI BINAGHI

Il ricordo del passato rende ancora più significativo questo presente. Il presidente della FITP, Angelo Binaghi, ha ricordato come il il 21 settembre 2003 è rimasto impresso come una delle pagine più dolorose della storia della Federazione, con la sconfitta per 5-0 contro lo Zimbabwe e la retrocessione in Serie C. Da quella caduta, il movimento ha saputo rialzarsi fino a trasformarsi in una delle realtà più competitive del panorama mondiale. Il presidente Binaghi a ricordato la nazionale maschile, ma anche le donne che hanno dato prova di una forza speciale: in Cina le azzurre hanno ribaltato due match con grande determinazione, dimostrando quanto le squadre guidate da Tathiana Garbin e Filippo Volandri abbiano assimilato i valori della Nazionale e dell’orgoglio di indossare la maglia azzurra.

LA PRESENZA DI SINNER

Uno dei temi più attesi resta la presenza dei big. Il Presidente Binaghi ha lasciato intendere che Jannik Sinner non ha ancora sciolto le riserve sulla sua partecipazione, ma ha ribadito quanto il numero uno italiano abbia già dimostrato legame e dedizione verso il gruppo. Stesso discorso per Lorenzo Musetti, chiamato a chiudere la stagione con intensità per presentarsi pronto all’appuntamento. La Final 8 di Bologna, dunque, si preannuncia come un evento di altissimo livello. L’Italia ha tutte le carte in regola per continuare a scrivere pagine importanti di questa nuova era.


