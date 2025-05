Tennis. Jannik Sinner travolge Lehecka e va agli ottavi del torneo parigino del Roland Garros

Ci sono giornate nelle quali è meglio evitare di incrociare su un campo da tennis Jannik Sinner. Se ne era accorto agli Internazionali d’Italia il norvegese Casper Ruud, che da numero 7 del mondo aveva rimediato un avvilente 6-0, 6-1. Al Roland Garros il malcapitato è stato Jiri Lehècka, che pure è stato il suo primo sparring partner al rientro dopo i tre mesi di squalifica. Il tennista della Repubblica Ceca in tre set ha rimediato appena tre game: 6-0, 6-1, 6-2 il punteggio in favore del numero 1 del mondo che vola negli ottavi di finale dove lunedì prossimo affronterà il russo Andrej Rublev. “Ho giocato davvero bene”, le parole di Sinner, che ha impresso sin dalle prime battute del match un ritmo di gioco insostenibile per l’avversario. Lehecka ha provato in tutti i modi a rientrare in partita, ma con scarsi risultati, come segnalato dal punteggio. Per Sinner una prestazione al limite della perfezione, in una fase del torneo nella quale era lecito attendersi il salto di qualità in vista di sfide più impegnative. Per l’azzurro è la 71esima vittoria in carriera a livello di Slam (le stesse di Fabio Fognini)e la 17esima consecutiva nei major (dal 2000 in poi meglio solo Federer, Nadal e Djokovic).