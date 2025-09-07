Tennis, US Open, Carlos Alcaraz batte in finale Jannik Sinner e si riprende il trono di numero uno al mondo

Tennis, US Open, Carlos Alcaraz batte in finale Jannik Sinner e si riprende il trono di numero uno al mondo

Tennis, US Open, Carlos Alcaraz batte in finale Jannik Sinner e si riprende il trono di numero uno al mondo Photo Credit: Ansa Foto/Cristobal Herrera

Tommaso Angelini

07 settembre 2025, ore 23:49 , agg. alle 00:21

Lo spagnolo batte l'azzurro per 3 set a 1 dopo quasi tre ore gioco. Ora è lui il nuovo leader della classifica ATP

ALCARAZ PRENDE TUTTO IN UNA NOTTE

New York ha incoronato un nuovo re. Carlos Alcaraz si è preso tutto in una notte: il trionfo agli Us Open e il primato mondiale strappato a Jannik Sinner, campione uscente che non è riuscito a confermare il titolo conquistato lo scorso anno. Lo spagnolo, già considerato il volto del futuro del tennis, ha confermato ancora una volta di essere pronto a dominare il presente, imponendosi in quattro set con il punteggio di 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 dopo due ore e 42 minuti di gioco intenso, davanti a un pubblico che includeva persino l’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Per lui si tratta del sesto Slam in carriera, oltre al ritorno al numero uno del ranking ATP.

GARA CHIARA SIN DALL'INIZIO

Fin dall’inizio, la partita ha avuto un copione chiaro. Alcaraz ha imposto il suo ritmo con aggressività in risposta e grande lucidità nelle scelte tattiche, costringendo Sinner a inseguire. Il primo set è scivolato via rapidamente, 6-2, con l’azzurro troppo falloso e incapace di sfruttare il servizio come arma. La reazione, però, è arrivata nel secondo parziale: Sinner ha alzato il livello con coraggio, si è preso un break importante e ha chiuso 6-3, ridando speranza al pubblico italiano.


IL TERZO SET DECIVISVO

L’illusione è durata poco. Nel terzo set, Alcaraz ha ricominciato a spingere da fondo campo, sfruttando ogni esitazione dell’avversario. Il servizio di Sinner lo ha tradito nei momenti chiave, mentre il murciano ha dato spettacolo con colpi spettacolari, tra cui uno smash da fondo campo che ha strappato applausi. In appena mezz’ora, il parziale si è chiuso 6-1 per lo spagnolo, che ha così rimesso la finale dalla sua parte.

NEL QUARTO PARZIALE JANNIK RESISTE, MA ALCARAZ NON MOLLA

Nel quarto set, l’italiano ha provato a resistere con orgoglio. Ha tenuto botta nei primi game, ma un doppio fallo ha aperto la strada all’ennesimo break di Alcaraz. Da lì, il numero uno spagnolo non ha più concesso nulla, servendo con precisione e trovando soluzioni sempre diverse per sorprendere il rivale. Sinner ha tentato di restare aggrappato al match fino al 5-4, ma nel momento decisivo Alcaraz ha tirato fuori tutto il suo carattere: dopo due match point annullati dall’altoatesino, lo spagnolo ha chiuso la sfida con un ace, liberando tutta la sua esultanza. Per Sinner resta l’amarezza di non aver difeso il titolo, ma anche la consapevolezza di poter tornare a competere a questi livelli. Per Alcaraz, invece, la vittoria di New York rappresenta la conferma definitiva: non solo il futuro del tennis è già qui, ma ha anche un padrone assoluto.

Argomenti

alcaraz
atp
sinner
tennis
us open

Gli ultimi articoli di Tommaso Angelini

Mostra tutti
  • Violenza sulle donne, due episodi a Torino e Marostica, salvate da coraggio e interventi rapidi

    Violenza sulle donne, due episodi a Torino e Marostica, salvate da coraggio e interventi rapidi

  • MotoGp, Marc Marquez trionfa a Montmeló, cade Alex, ottava vittoria sprint e settimo titolo costruttori Ducati

    MotoGp, Marc Marquez trionfa a Montmeló, cade Alex, ottava vittoria sprint e settimo titolo costruttori Ducati

  • Trump ribattezza il Pentagono "Dipartimento della Guerra" e annuncia pressioni sul Venezuela

    Trump ribattezza il Pentagono "Dipartimento della Guerra" e annuncia pressioni sul Venezuela

  • Tennis, US Open, sarà ancora Sinner contro Alcaraz, l'azzurro super Auger Aliassime e vola in finale

    Tennis, US Open, sarà ancora Sinner contro Alcaraz, l'azzurro super Auger Aliassime e vola in finale

  • Calcio, l'Italia annichilisce l'Estonia con un netto 5 a 0

    Calcio, l'Italia annichilisce l'Estonia con un netto 5 a 0

  • Calcio, ecco quanto hanno speso le varie leghe d'Europa nel mercato estivo

    Calcio, ecco quanto hanno speso le varie leghe d'Europa nel mercato estivo

  • Gaza sotto assedio, 40 morti nei raid israeliani e nuove tensioni sul riconoscimento palestinese

    Gaza sotto assedio, 40 morti nei raid israeliani e nuove tensioni sul riconoscimento palestinese

  • Tensione Roma-Parigi, Bayrou accusa l’Italia di dumping fiscale, dura replica di Palazzo Chigi

    Tensione Roma-Parigi, Bayrou accusa l’Italia di dumping fiscale, dura replica di Palazzo Chigi

  • Trump apre a un trilaterale con Putin e Zelensky mentre la guerra in Ucraina resta intensa

    Trump apre a un trilaterale con Putin e Zelensky mentre la guerra in Ucraina resta intensa

  • Ucraina, massima pressione su Putin, Zelensky fissa ultimatum e Usa confermano missili a Kiev

    Ucraina, massima pressione su Putin, Zelensky fissa ultimatum e Usa confermano missili a Kiev

A New York un Super Tifoso incanta lo Us Open, si tratta di Giovanni Bartocci

A New York un Super Tifoso incanta lo Us Open, si tratta di Giovanni Bartocci

Un ristoratore italiano che da Roma si è trasferito nella Grande Mela, è diventato anche una leggenda sugli spalti del tennis

Calciomercato, Milan su Hojlund, Napoli sogna Grealish, l'Atalanta pensa a Araujo, mentre alla Roma resta il rebus Pellegrini

Calciomercato, Milan su Hojlund, Napoli sogna Grealish, l'Atalanta pensa a Araujo, mentre alla Roma resta il rebus Pellegrini

I Rossoneri spingono per l'attaccante del Manchester United, i Partenopei invece sognano l'esterno de City. La Dea è ancora alle prese con il caso Lookman, ma vuole l'esterno dello Sporting Lisbona. I Giallorossi, invece, si interrogano sul futuro di Pellegrini

A Cincinnati trionfa Alcaraz, epilogo amaro per Sinner che si ritira

A Cincinnati trionfa Alcaraz, epilogo amaro per Sinner che si ritira

“Mi sento troppo male, non posso muovermi. Mi dispiace, non ce la faccio”, la resa di Sinner