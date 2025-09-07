Tennis, US Open, Carlos Alcaraz batte in finale Jannik Sinner e si riprende il trono di numero uno al mondo

ALCARAZ PRENDE TUTTO IN UNA NOTTE

New York ha incoronato un nuovo re. Carlos Alcaraz si è preso tutto in una notte: il trionfo agli Us Open e il primato mondiale strappato a Jannik Sinner, campione uscente che non è riuscito a confermare il titolo conquistato lo scorso anno. Lo spagnolo, già considerato il volto del futuro del tennis, ha confermato ancora una volta di essere pronto a dominare il presente, imponendosi in quattro set con il punteggio di 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 dopo due ore e 42 minuti di gioco intenso, davanti a un pubblico che includeva persino l’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Per lui si tratta del sesto Slam in carriera, oltre al ritorno al numero uno del ranking ATP.

GARA CHIARA SIN DALL'INIZIO

Fin dall’inizio, la partita ha avuto un copione chiaro. Alcaraz ha imposto il suo ritmo con aggressività in risposta e grande lucidità nelle scelte tattiche, costringendo Sinner a inseguire. Il primo set è scivolato via rapidamente, 6-2, con l’azzurro troppo falloso e incapace di sfruttare il servizio come arma. La reazione, però, è arrivata nel secondo parziale: Sinner ha alzato il livello con coraggio, si è preso un break importante e ha chiuso 6-3, ridando speranza al pubblico italiano.



