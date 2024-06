Tensione in Europa sui dazi alle auto elettriche cinesi. No di Berlino, si dell'Italia. Pechino pronta a contromisure Photo Credit: Fotogramma.it

L’Europa batte cassa e fa schizzare i dazi sull’ingresso nel vecchio continente delle auto elettriche cinesi dall’attuale 10% fino al 38%. Pechino non ci sta e si dice pronta ad adottare delle contromisure. A far scattare la stretta di Bruxelles il fatto che secondo un’indagine della stessa Commissione le quattro ruote a batteria made in China ricevono sussidi statali che consentono a questi veicoli di giocare un campionato con regole diverse da quelle dei competitor europei, con evidenti vantaggi nei listini. Berlino frena, parla di rischio di guerra commerciale e chiede alla Commissione di offrire alla Cina un tavolo di confronto. In caso di ritorsioni cinesi a pagare potrebbero essere alcuni grandi marchi europei di lusso delle auto. No anche da parte di Stellantis. A favore invece Francia, Spagna e anche l’Italia 'Non vogliamo rinunciare alla possibilità di rafforzate l'industria italiana delle Auto', dice il ministro Urso.

PECHINO PRONTA A CONTROMISURE

L'Ue "ha ignorato i fatti e le regole del Wto, le ripetute forti obiezioni cinesi, gli appelli e la dissuasione di governi e industrie di diversi Stati europei". Il ministero del Commercio di Pechino, commentando i dazi sull'auto elettrica decisi da Bruxelles, ha contestato le conclusioni Ue, "prive di fondamento fattuale e giuridico" che ignorano "il fatto oggettivo che i vantaggi della Cina nei veicoli elettrici derivano dalla concorrenza aperta". La Cina esorta l'Ue "a correggere immediatamente le sue pratiche sbagliate", riservandosi di adottare "in modo risoluto tutte le misure necessarie" a tutela delle aziende cinesi.

UE, SENZA DAZI A RISCHIO POSTI LAVORO

In assenza di un intervento sui sussidi cinesi alle importazioni di veicoli elettrici cinesi l'indagine della Commissione europea ha messo in evidenza un rischio per 2,5 milioni posti di lavoro diretti e per 10,3 milioni indiretti, come conseguenza della concorrenza ai produttori interni dell'offerta che si ritiene sovvenzionata da parte della Cina. E' quanto si è appreso da un funzionario europeo a conoscenza dell'indagine. Da quanto emerso tra il 2020 e il 2023 la quota di mercato dell'industria Ue è continuamente scesa portandosi dal 68,9% al 59,9%. Nel frattempo la quota di mercato delle importazioni cinesi è salita dal 3,9% al 25%.