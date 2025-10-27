Tentata rapina a due furgoni portavalori sulla A14, tra Loreto e Civitanova Marche, il colpo non riesce

Momenti di paura per gli automobilisti in transito sulla A14 tra Loreto e Civitanova marche per un tentativo di rapina a due furgoni portavalori che è andata a vuoto. I malviventi hanno armi semiautomatiche, esplosivo e disseminando il panico. Per tentare il colpo hanno piazzato chiodi a tre punte sulla carreggiata per fermare i mezzi e piazzato un'autocisterna di traverso sulla strada. Il tentativo di rapina è avvenuto attorno alle 18. Non ci sono stati feriti tra le guardie giurate e gli utenti dell'autostrada, ha fatto sapere la Questura di Macerata. I ladri, forse otto, si sono poi allontanati a mani vuote.





Attivato il piano anti rapina

La Questura di Macerata ha immediatamente attivato il piano anti rapina coinvolgendo tutte le forze di polizia per rintracciare gli autori del tentato assalto ai furgoni portavalori. Controlli ai caselli autostradali. Sul posto, oltre la Polizia stradale, squadra mobile, commissariato di Civitanova Marche e Polizia scientifica.





Autostrada chiusa

A seguito della tentata rapina ai furgoni portavalori, l'Autostrada A14 è stata chiusa nel tratto tra Loreto e Civitanova Marche in entrambe le direzioni, con uscite obbligatorie a Loreto Porto Recanati da nord e a Civitanova Marche, da sud. Si sono formate code di oltre 3 chilometri in entrambi i sensi di marcia.



