Terremoto e tsunami nella penisola della Kamchakta: magnitudo 8.8 e onde fino a 5 metri

Un violento terremoto nella regione russa della Kamchatka - magnitudo 8.8 - ha fatto scattare l'allarme tsunami nell'oceano Pacifico, dal Giappone all'America. L'epicentro del sisma è stato localizzato a circa 136 chilometri a est di Petropavlovsk, a una profondità di 19 chilometri, secondo l'Usgs. Le prime onde dello tsunami si sono abbattute sulla zona costiera di Severo-Kurilsk, cittadina dell'estremo oriente russo: il porto e la cittadina sono state inondate, gli abitanti sono al sicuro sulle alture. Si tratta di uno dei terremoti più potenti mai registrati nella zona

Allerta tsunami in Giappone e Hawaii

L'allerta tsunami ha riguardato Russia, Giappone, Guam, Hawaii e Alaska. Il terremoto ha provocato "numerosi feriti". Lo riferiscono le autorità locali. "Esorto tutti a stare lontani dalla costa nelle aree a rischio tsunami e ad ascoltare gli annunci degli altoparlanti", ha scritto il governatore della Kamchatka, Vladimir Solodov, su Telegram. Le onde hanno raggiunto anche le isole americane delle Hawaii, informa il Centro di allerta tsunami del Pacifico, citato dalla Bbc, che chiede di 'agire con urgenza per proteggere vite umane e proprietà', avvertendo che il pericolo potrebbe persistere per ore. Tsunami con onde fino a tre metri in Giappone. Prime onde anche in California, la più forte alta oltre un metro e mezzo





La California si prepara a onde fuori misura

La California si prepara all'impatto dello tsunami provocato dal forte terremoto registrato al largo della Kamchatka, che dista circa seimila chilometri dalla costa nord dello Stato più popoloso della West Coast. Le autorità locali, riporta il Los Angeles Times, hanno aggiornato l'allerta tsunami per la costa settentrionale della California, emettendo un "allerta" più severo nelle contee di Humboldt e Del Norte. A Los Angeles, secondo il centro di allerta, si prevedeva l'arrivo di onde di altezza inferiore a 30 cm all'una di notte. Tuttavia, le autorità di Los Angeles hanno avvertito che anche onde di 30 cm possono causare forti correnti e inondazioni e hanno esortato i residenti a tenersi lontani da spiagge e porti.