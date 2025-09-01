Terremoto in Afghanistan: 800 vittime. Il bilancio ancora provvisorio

Terremoto in Afghanistan: 800 vittime. Il bilancio ancora provvisorio

Valentina Iannicelli

01 settembre 2025, ore 11:45

La regione di Kunar, nella parte più orientale del Paese, è stata la più colpita. Il bilancio è in continuo aggiornamento, i soccorsi faticano a raggiungere le aree più interessate. Il governo Talebano chiede aiuto

Oltre 800 vittime e mille e cinquecento feriti. Questo il bilancio ancora provvisorio del devastante terremoto che ha colpito l’Afganistan orientale. La scossa di magnitudo 6 della scala Richter ha interessato una serie di città nella provincia di KUNAR al confine con il Pakistan, vicino a Jalalabad, sede della base militare da dove stanno partendo gli elicotteri con i feriti diretti verso gli ospedali circostanti, dove si registra l’arrivo di decine di volontari per dare sostegno e donare il sangue. I distretti più colpiti sono quelli di Nur Gul, Soki, Watpur, Manogi e Chapadare.

SOCCORSI E SOLIDARIETA’ INTERNAZIONALE

Difficilissimi i soccorsi a causa della conformazione del territorio, prevalentemente montuoso, e delle strade bloccate dalle frane. Le operazioni di salvataggio, comunicano fonti del governo talebano, sono possibili solo via aerea, molte le aree rimaste isolate. Le stesse fonti hanno riferito che decine di persone potrebbero trovarsi ancora sotto le macerie e hanno chiesto l’aiuto della comunità internazionale per fronteggiare l’emergenza. "Il team delle Nazioni Unite in Afghanistan è mobilitato e non risparmierà sforzi per assistere le persone in difficoltà nelle zone colpite dal terremoto". Lo ha dichiarato il Segretario Generale dell'Onu, Antonio Guterres che ha espresso solidarietà al popolo afghano. "Esprimo le mie più sentite condoglianze alle famiglie delle vittime e auguro pronta guarigione ai feriti" aggiunge Guterres.

AFGHANISTAN, TERRA DI TERREMOTI

L'Afghanistan è soggetto a terremoti mortali, in particolare nella catena montuosa dell'Hindu Kush, dove si incontrano le placche tettoniche indiana ed euroasiatica. Un terremoto di magnitudo 6,3 ha colpito l'Afghanistan il 7 ottobre 2023, seguito da forti scosse di assestamento: il governo talebano ha stimato che almeno 4.000 persone siano morte, mentre le Nazioni Unite hanno stimato un bilancio delle vittime molto più basso, circa 1.500. È stato il disastro naturale più mortale che abbia colpito l'Afghanistan nella storia recente. Nel giugno 2022, un terremoto di magnitudo 5,9 ha colpito la povera provincia di confine orientale di Paktika, uccidendo più di 1.000 persone e lasciando decine di migliaia di senzatetto. Nel 2015, più di 380 persone sono state uccise in Pakistan e Afghanistan quando un potente terremoto di magnitudo 7,5 ha devastato i due paesi, con la maggior parte delle vittime in Pakistan.

