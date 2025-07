"The Deuce", il porno senza segreti con James Franco

C'è anche Maggie Gyllenhaal nella serie in onda prossimamente su Sky Atlantic HD

Tutti i segreti del mondo dell'industria del porno e della prostituzione nella Manhattan degli anni Settanta senza segreti nella nuova serie "The Deuce" in otto puntate con James Franco e Maggie Gyllenhaal in onda prossimamente su Sky Atlantic HD. Era il periodo in cui porno e criminalità organizzata erano spesso legati a doppio filo.

Michelle Maclaren (regista di alcuni degli episodi migliori di Westworld, Game of Thrones, Breaking Bad) ha diretto il pilot della serie, mentre uno o più episodi verranno diretti dallo stesso protagonista James Franco.



L’attore, nella serie HBO interpreterà non uno ma addirittura due ruoli, quelli di Vincent e Frankie Martino, due gemelli al soldo della mafia di Times Square. Maggie Gyllenhaal, invece, sarà Eileen "Candy" Merrell, una prostituta della zona con un forte spirito imprenditoriale che vedrà nella sempre più fiorente industria pornografica grandi opportunità di guadagno.



PHOTO CREDIT: Paul Schiraldi - HBO

