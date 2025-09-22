Tom Holland colpito da una commozione cerebrale sul set di "Spider-Man": stop momentaneo alle riprese

Attimi di apprensione sul set britannico di "Spider-Man: Brand New Day", il nuovo attesissimo capitolo della saga Marvel. L’attore protagonista Tom Holland, che torna ad interpretare l’iconico ruolo, ha riportato un infortunio durante le riprese.

La notizia è stata confermata da The Hollywood Reporter nella giornata di venerdì e secondo fonti vicine alla produzione, Holland avrebbe subito una lieve commozione cerebrale, giudicata non grave ma comunque sufficiente a richiedere una pausa di diversi giorni per permettergli un completo recupero.

Al momento non è stata resa nota la dinamica precisa dell’incidente.

SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY, SI VALUTA IL FUTURO DELLE RIPRESE

La Sony Pictures, che co-produce il film insieme ai Marvel Studios, ha convocato una riunione d’emergenza per la giornata di oggi allo scopo di valutare come procedere con la produzione, che a questo punto potrebbe subire uno slittamento temporaneo.

L’accaduto getta una momentanea ombra su quello che è considerato uno dei progetti più strategici e redditizi della major hollywoodiana. Spider-Man: Brand New Day è infatti destinato a raccogliere l’eredità di Spider-Man: No Way Home, il kolossal del 2021 che ha fruttato ben 1,91 miliardi di dollari, diventando il film di maggior incasso nella storia dello studio.

Prima ancora, Far From Home aveva superato il miliardo, un traguardo che fino ad allora era stato raggiunto da un solo altro titolo Sony: Skyfall della saga di James Bond. Ma il peso del film non si misura solo in cifre: Brand New Day è anche l’unico film Marvel previsto prima del lancio di Avengers: Doomsday, atteso per dicembre 2026, rendendolo un tassello cruciale per l’evoluzione narrativa dell’intero Marvel Cinematic Universe.

SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY, IL CAST DEL FILM

Per la prima volta, la regia è affidata a Destin Daniel Cretton, già apprezzato per Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, che prende il posto di Jon Watts, regista dei primi tre capitoli.

Il cast si preannuncia stellare: al fianco di Holland torneranno Zendaya e Jacob Batalon, mentre tra le new entry figurano Sadie Sink (Stranger Things), Tramell Tillman (Severance) e il ritorno di Michael Mando nei panni di Scorpion. Spiccano inoltre i nomi di Mark Ruffalo (Hulk) e Jon Bernthal (The Punisher), a consolidare l’intreccio con l’universo Marvel più ampio.

La data di uscita del film, salvo imprevisti, resta fissata per il 31 luglio 2026.

Resta ora da vedere se l’infortunio di Holland avrà impatti sui tempi di lavorazione o se la produzione riuscirà a recuperare il ritardo nei prossimi mesi.

Nel frattempo, i fan tirano un sospiro di sollievo per le condizioni stabili dell’attore, che ha già rassicurato i suoi follower sui social: “Sto bene, ma mi prendo qualche giorno di riposo. Grazie a tutti per il supporto.”



